LIVE Virtus Bologna-Tenerife, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: le V nere si giocano il trofeo!

Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro – Iberostar Tenerife-Rio Grande Valley Vipers

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Coppa Intercontinentale 2020 tra Segafredo Virtus Bologna e Iberostar Tenerife.

La formazione di Sasha Djordjevic gioca per portare in Italia per la nona volta questo trofeo, mentre Tenerife darebbe alla Spagna il settimo successo, con tre di essi che sono stati ottenuti consecutivamente dal Real Madrid dal 1976 al 1978, nell’epoca del leggendario play Juan Antonio Corbalan, dell’ala americana Walter Szczerbiak (da non confondersi con il figlio, buon giocatore NBA negli Anni 2000, e dell’allenatore Lolo Sainz.

Nella semifinale, le V nere hanno sconfitto senza troppi problemi gli argentini del San Lorenzo de Almagro, in una partita giocata senza l’ausilio di Milos Teodosic, lasciato a riposo probabilmente proprio per schierarlo in questa giornata. Per Tenerife, invece, è arrivato il successo contro i Rio Grande Valley Vipers con ampio scarto (21 punti), mostrando la netta superiorità nei confronti della squadra di G League affiliata agli Houston Rockets. A tal proposito, vale la pena di ricordare, per chi ha poca dimestichezza con la NBA, che la G League ne è lega di sviluppo e i suoi attuali 29 team sono tutti affiliati a una franchigia NBA. Sia tra gli allenatori (Tyrone Ellis, Coby Karl) che tra i giocatori girano vecchie conoscenze anche del campionato italiano.

E a proposito di ex della Serie A, vale la pena ricordare i tre nomi che, presenti nel roster di Tenerife, hanno avuto un impatto nella nostra pallacanestro: Marcelinho Huertas, sfortunato ad approdare alla Fortitudo Bologna nell’anno della retrocessione (2009) che ha dato il via a una serie incredibile di eventi, Giorgi Shermadini, con un doppio passato a Cantù, e Aaron White, una delle scommesse non riuscite dell’Olimpia Milano nel corso di questa stagione.

L’incontro tra Virtus Bologna e Iberostar Tenerife si giocherà a partire dalle ore 20.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

