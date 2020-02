LIVE Virtus Bologna-Tenerife 72-80, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: l’Iberostar trionfa per la seconda volta con un grande Huertas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

TOP SCORER – BOLOGNA: Teodosic 15; TENERIFE: Huertas 23

E infatti non c’è più pressing, finisce qui la partita: l’Iberostar Tenerife vince per la seconda volta la Coppa Intercontinentale.

72-80 1/2 Marble, Weems a rimbalzo, ma sbaglia, e a questo punto è praticamente finita.

Fallo di Salin su Marble, 28″7 alla fine. Liberi.

71-80 2/2 Salin.

Fallo immediato di Weems, 32″8 alla fine e lunetta per Salin.

71-78 1/2 Gamble. Ma il primo libero sbagliato è sanguinoso.

Gamble manca di pochissimo il gioco da tre punti, quarto fallo di Bogris e lunetta per il centro ex Nanterre. 34″61 alla fine.

Fallo immediato di Konate su Marble, ultima infrazione prima del bonus per Tenerife con 38″7 da giocare.

70-78 2/2 Huertas. Time out Djordjevic.

Sbaglia la tripla difficile Teodosic, Ricci costretto subito al fallo su Huertas che va in lunetta. Per l’ex Cremona è il quinto, 40″8 alla fine.

Palla persa sanguinosa di Tenerife con gran difesa di Ricci su Shermadini! Ultimo minuto. Rimessa Bologna.

Sbaglia Huertas, sbaglia Yusta da tre, lotta a rimbalzo, ultimo tocco di Markovic, rimessa Tenerife, 1’12” alla fine.

70-76 MARKOVIC! Ancora speranze per Bologna a 1’34” dal termine!

2′ alla fine, gran circolazione di Tenerife, sbaglia Yusta da tre ma c’è tocco di Gamble, rimessa Iberostar.

67-76 Marble sbatte sulla difesa di Tenerife, transizione veloce perfetta dei padroni di casa e tripla dall’angolo, completamente solo, del solito Marcelinho Huertas. 2’39” alla fine, time out Djordjevic.

67-73 1/2 Shermadini.

Fallo di Markovic che finisce sul mismatch contro Shermadini, lunetta per il georgiano e 3’03” al termine.

67-72 Pazzesco canestro di Shermadini che si gira sul piede perno e trova il semigancio.

67-70 DEVYN MARBLE! LA TRIPLA DALL’ANGOLO DEL -3!

64-70 1/2 White.

Tripla letteralmente sputata dal ferro da Teodosic, fallo a rimbalzo (quarto) di Ricci, liberi per White. 4’22” alla fine.

Quarto fallo anche di Hunter, bonus speso dalla Virtus.

Quarto fallo di Pajola. 5′ alla fine.

64-69 RICCI! La tripla del -5!

Errore arbitrale con tocco di Ricci che tocca la palla, gli arbitri vedono tocco di un giocatore di Tenerife.

Tre occasioni per segnare per Tenerife, in fila, nessuna sfruttata.

Pajola prova a buttarsi con coraggio a rimbalzo contro Shermadini, c’è il fallo, ma in questo momento Bologna sta riuscendo a pressare meglio, a fare qualcosa in più in linea generale.

61-69 2/2 Marble. 6’52” alla fine.

59-69 Penetrazione di Lundberg a segno. Dall’altra parte transizione veloce e fallo con due tiri liberi di Konate su Marble.

Terzo fallo di Gamble contro Shermadini.

Time out chiamato da Vidorreta.

59-67 Splendida palla di Teodosic per Ricci! C’è la stoppata irregolare di Bogris, sono due validi per l’ex Cremona.

57-67 Tripla di Marble dall’angolo! Meno di 9′ al termine.

Ricci sbaglia con tanta sfortuna la tripla del -10, dall’altra parte Huertas per Bogris che non controlla.

Inizia l’ultimo quarto.

TOP SCORER – BOLOGNA: Teodosic 15; TENERIFE: Huertas 18

Marble non riesce a tirare per un pasticcio di Markovic a fine terzo quarto. Rimonta complessa, in questo stato delle cose, per le V nere.

54-67 Huertas inafferrabile, adesso uso perfetto del tabellone con 30″ a fine terzo quarto.

54-65 Ricci lasciato solo e libero di appoggiare.

52-65 Ancora un magnifico tiro di Huertas dalla media. Ultimo minuto del terzo quarto.

52-63 Gran palla di Markovic per Hunter, lob che porta due punti.

50-63 Shermadini blocca per Huertas, tripla.

50-60 Si crea lo spazio per Teodosic, è la tripla del nuovo -10!

47-60 Tripla difficile di Yusta, sono i primi tre della sua partita.

47-57 Ricci da tre! Possibile reazione Virtus.

44-57 2/2 Hunter.

Markovic cerca l’alley oop con Hunter, il fallo è di Bogris e ci saranno così due liberi.

42-57 White porta via la palla a Teodosic e segna il +15 Tenerife, time out chiamato da Djordjevic a 5’05” dalla chiusura del terzo quarto.

42-55 Salin a segno da tre.

42-52 Semigancio perfetto di Shermadini. 6′ a fine terzo quarto.

42-50 Splendido schiacciato a terra di Teodosic per Gamble che schiaccia!

40-50 Stoppata irregolare di Shermadini su Teodosic, due punti validi perché la palla aveva toccato il tabellone.

38-50 Stavolta va in entrata Huertas, esploso con tutta l’esperienza dei suoi 36 anni.

38-48 Realizza l’aggiuntivo Gamble.

37-48 Gran palla di Teodosic per Gamble, segna, prende il fallo di Shermadini e va in lunetta.

35-48 Huertas lasciato colpevolmente solissimo sull’arco: tripla.

35-45 Risponde subito Teodosic dopo un paio di brutte perse dalle due parti.

32-45 Tripla frontale di Huertas.

Ed ecco che si ricomincia, con palla a Tenerife.

Le due squadre tornano alle rispettive panchine dopo il riscaldamento che precede l’inizio di terzo quarto.

Buona parte della differenza l’hanno creata, nella prima metà di gara, i tanti tiri liberi in più tentati e realizzati dall’Iberostar (6/11 contro 13/16). Chiaramente il suo peso l’ha avuto anche il parziale del primo quarto che ha girato la partita in favore dei padroni di casa.

Questi i problemi di falli della Virtus: tre falli di Hunter e Ricci, due per Teodosic, Gamble e Pajola. Tenerife ha il solo Bogris a due falli.

TOP SCORER – BOLOGNA: Markovic 8; TENERIFE: 13 Shermadini

32-42 Ancora un buzzer beater, questo di Shermadini trovato da Salin per l’appoggio del +10 Tenerife all’intervallo.

32-40 Gran penetrazione di Markovic che va a realizzare, a 8″9 dalla fine del secondo quarto chiama time out Vidorreta.

30-40 Tripla di Baldi Rossi!

27-40 2/2 Konate.

Secondo fallo di Gamble nella lotta a rimbalzo su Konate, liberi per il giocatore di Tenerife a 1’06” dalla seconda sirena.

27-38 Scarico spettacolare di Lundberg per la tripla al limite dei 24 di White.

27-35 Gamble lotta a rimbalzo e riesce a convertire il -8 in una situazione complicata.

Non segna l’aggiuntivo Gamble.

25-35 Bella palla di Teodosic per Gamble che segna e si prende anche il fallo di Konate, c’è l’aggiuntivo.

23-35 2/2 White.

Hunter prova a fermare la ricezione di White sull’alley oop, terzo fallo del centro virtussino e liberi per l’ex Milano a 2’48” dall’intervallo.

23-33 2/2 Markovic.

Markovic prova a buttarsi in penetrazione, guadagna anche due liberi con il fallo di Bogris.

C’è anche il terzo fallo, a rimbalzo, di Ricci, che oltretutto fa finire il bonus a Bologna.

21-33 Huertas a segno dall’arco.

21-30 Lob alto di Markovic per Weems che appoggia al vetro.

19-30 Realizza l’aggiuntivo Shermadini. 11 punti per lui.

19-29 Prende il centro del pitturato, segna in semigancio, subisce il fallo di Delia: tutta la maestria di Giorgi Shermadini.

19-27 Vola per il coast to coast Markovic, sbloccando le V nere.

17-27 Piazza la tripla Salin, richiama time out Djordjevic con poco più di 5′ da giocare nel secondo quarto.

17-24 2/2 Lundberg.

Butta la palla Teodosic, transizione di Tenerife e Lundberg in lunetta dopo aver tentato la combinazione contatto-canestro-fallo (di Ricci).

17-22 Tap in di Konate su semigancio sbagliato da Shermadini.

17-20 DELIA! Con la schiacciata dal battuto a terra di Teodosic!

15-20 Salin fa saltare Marble e segna dalla media.

15-18 Teodosic spezza il raddoppio con l’aiuto del blocco di Delia e firma il -3.

13-18 Baldi Rossi si finta da solo (scena che, purtroppo, piacerebbe nell’ambito di Shaqtin’ a Fool) e Konate non può che prendere la palla sfuggita in stile saponetta al dirimpettaio e schiacciare. Time out chiamato da Djordjevic.

0/2 Marble.

Teodosic consegna una magia a Delia, che la sbaglia facendo inviperire i bolognesi giunti alle Canarie, Marble prende rimbalzo in attacco e fallo di Shermadini che lo manda in lunetta.

13-16 Gran palla di Pajola per Marble che appoggia al vetro.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – BOLOGNA: Ricci 5; TENERIFE: Shermadini 8

11-16 Splendida virata di Lundberg che va ad appoggiare al vetro per concludere in grande stile il primo quarto, è un parziale 0-9 di Tenerife quello che arriva alla prima sirena.

Ultimo minuto del quarto.

11-14 Realizza l’aggiuntivo Shermadini.

11-13 Tira Huertas in fade away e sbaglia, Shermadini viene dimenticato da Gamble, prende il rimbalzo, segna e subisce il fallo dell’ex Nanterre. Djordjevic s’arrabbia e mette Marcos Delia.

11-11 2/2 Lundberg, parità con 1’45” prima di fine primo periodo.

Penetrazione di Lundberg che costringe Marble al fallo e a regalargli due liberi.

11-9 2/2 Shermadini.

Shermadini sotto canestro compie finte varie sulle quali salta chiunque, subisce il fallo e guadagna due tiri liberi.

11-7 2/2 Teodosic.

Fallo di Shermadini su Teodosic, ci sono liberi per il serbo a 2’31” dalla fine del primo quarto mentre Djordjevic manda in campo Pajola per Markovic.

9-7 Gran lavoro dal piede perno di Shermadini.

9-5 1/2 Shermadini.

Fallo di Hunter su Shermadini nella lotta per la presa di posizione sotto canestro, ci sono due tiri liberi per l’ex Cantù.

9-4 Teodosic vede il taglio di Ricci, risultato: passaggio, due facili!

0/2 Huertas.

Weems commette fallo su Huertas che stava cercando di far correre l’Iberostar, il bonus era già stato raggiunto, ci sono due tiri liberi in favore del brasiliano ex Fortitudo Bologna. 3’44” alla prima sirena.

7-4 Cerca la transizione veloce Shermadini, a rimbalzo in attacco arriva White che schiaccia.

Contatto Ricci-Salin, fallo in attacco fischiato al giocatore bianconero, che rischia di farsi male ma si rialza subito.

7-2 Penetrazione di Salin che sblocca Tenerife.

Ancora passi di White, e tra errori marchiani come un appoggio di Huertas sbagliato e altre cose, Tenerife è ancora a secco dopo 3’30”.

7-0 RICCI! Dall’angolo, la tripla dopo l’ottima circolazione!

4-0 1/2 Gamble.

Ancora gran palla di Markovic per Gamble, fallo di Bogris nel tentativo di fermare il tiro: liberi.

3-0 Ed ecco il primo canestro dal campo di Markovic!

1-0 1/2 Gamble.

Accordato l’antisportivo contro Aaron White. Liberi e possesso per Gamble.

Fallo di White su Gamble dopo che Teodosic aveva lanciato la palla da parte a parte del campo, gli arbitri vanno a rivedere se c’è o meno l’antisportivo sulla trattenuta.

Fallo in attacco di Yusta da una parte e di Gamble (blocco irregolare) dall’altra per iniziare.

Primo possesso Tenerife

20:05 Quintetti sul parquet, tra pochissimo la palla a due!

20:04 Sta per iniziare quello che è il remake della finale di Champions League di pochi mesi fa, di cui però i soli rimasti (Pajola, Baldi Rossi e Cournooh) sono tutti sul fronte virtussino.

20:02 QUINTETTI – BOLOGNA: Teodosic Markovic Ricci Weems Gamble; TENERIFE: Yusta Huertas Salin White Bogris

20:01 Terminata la presentazione, tra meno di cinque minuti la palla a due!

19:59 Adesso è in corso la presentazione.

19:56 Ritardato di cinque minuti l’inizio rispetto al programma originale, a causa del precedente perdurare della finalina tra San Lorenzo e Vipers.

19:53 In arrivo a breve la presentazione delle due squadre

19:50 Dieci minuti alla finale!

19:45 Tre anni fa Tenerife aveva vinto l’Intercontinentale, giocando contro i venezuelani del Guaros de Lara e trovando il successo per 76-71. Di quella squadra è rimasto un numero di giocatori pari a zero.

19:40 Prima finale in questa competizione per le V nere, che rispetto alla partita di venerdì dovrebbero avere un Milos Teodosic in più: nella semifinale il serbo era infatti stato tenuto a riposo, con Stefan Markovic che aveva assunto adeguatamente anche il suo di ruolo.

19:35 Pochi minuti fa è terminata la finale per il terzo e quarto posto, vinta dal San Lorenzo de Almagro per 96-90 sui Rio Grande Valley Vipers con 21 punti di Dar Tucker e 13 di Maximo Fjellerup.

19:30 Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Coppa Intercontinentale. Si affrontano Segafredo Virtus Bologna e Iberostar Tenerife.

Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro – Iberostar Tenerife-Rio Grande Valley Vipers

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Coppa Intercontinentale 2020 tra Segafredo Virtus Bologna e Iberostar Tenerife.

La formazione di Sasha Djordjevic gioca per portare in Italia per la nona volta questo trofeo, mentre Tenerife darebbe alla Spagna il settimo successo, con tre di essi che sono stati ottenuti consecutivamente dal Real Madrid dal 1976 al 1978, nell’epoca del leggendario play Juan Antonio Corbalan, dell’ala americana Walter Szczerbiak (da non confondersi con il figlio, buon giocatore NBA negli Anni 2000, e dell’allenatore Lolo Sainz.

Nella semifinale, le V nere hanno sconfitto senza troppi problemi gli argentini del San Lorenzo de Almagro, in una partita giocata senza l’ausilio di Milos Teodosic, lasciato a riposo probabilmente proprio per schierarlo in questa giornata. Per Tenerife, invece, è arrivato il successo contro i Rio Grande Valley Vipers con ampio scarto (21 punti), mostrando la netta superiorità nei confronti della squadra di G League affiliata agli Houston Rockets. A tal proposito, vale la pena di ricordare, per chi ha poca dimestichezza con la NBA, che la G League ne è lega di sviluppo e i suoi attuali 29 team sono tutti affiliati a una franchigia NBA. Sia tra gli allenatori (Tyrone Ellis, Coby Karl) che tra i giocatori girano vecchie conoscenze anche del campionato italiano.

E a proposito di ex della Serie A, vale la pena ricordare i tre nomi che, presenti nel roster di Tenerife, hanno avuto un impatto nella nostra pallacanestro: Marcelinho Huertas, sfortunato ad approdare alla Fortitudo Bologna nell’anno della retrocessione (2009) che ha dato il via a una serie incredibile di eventi, Giorgi Shermadini, con un doppio passato a Cantù, e Aaron White, una delle scommesse non riuscite dell’Olimpia Milano nel corso di questa stagione.

L’incontro tra Virtus Bologna e Iberostar Tenerife si giocherà a partire dalle ore 20.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo