LIVE Speed skating, Mondiali 2020 in DIRETTA: 15 febbraio, Italia sesta nel Team Pursuit maschile vinto dall’Olanda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

23:41 Il podio recita quindi: 1. Olanda, 2. Giappone, 3. Russia. Solo sesta invece la Nazionale italiana.

23:39 La Russia acciuffa il podio superando gli Stati Uniti e tenendo dietro il Canada per poco più di un secondo.

Loading...

Loading...

23:34 Grande prova dei nipponici che si inseriscono subito alle spalle dell’Olanda, Italia quarta a pochi centesimi dagli Stati Uniti. Mancano solo Canada e Russia.

23:31 Ora tocca ad Italia e Giappone.

23:29 Prestazione clamorosa dell’Olanda che realizza il nuovo Record del Mondo in 3:34.687! Scoppia invece la Norvegia che finisce addirittura dietro agli Stati Uniti, buone notizie dunque per l’Italia.

23:26 Tocca ora a Norvegia e Olanda, frazione che ci darà indicazioni davvero importanti sia per la vittoria che per il podio.

23:24 Gli Stati Uniti vincono la frazione con il tempo di 3:38.51, molto più indietro la Nuova Zelanda.

23:19 Partito il Team Pursuit con sul ghiaccio Stati Uniti e Nuova Zelanda.

23:03 Tra una decina di minuti scatterà il Team Pursuit maschile e finalmente avremo un po’ di Italia in gara.

23:01 Kodaira e Bowe non impensieriscono le posizioni che contano. Il podio finale dei 100o metri femminili è dunque:

Leerdam NED 1:11.847 Fatkulina RUS +0.48 Takagi JPN +0.49

22:57 La giapponese Takagi si prende il gradino più basso del podio virtuale scalzando l’olandese Wust. Mancano solo la statunitense Bowe e la nipponica Kodaira all’appello.

22:54 In seconda posizione si inserisce la russa Fatkulina a 48 centesimi dalla neerlandese davanti a lei.

22:51 Cambio in vetta! L’olandese Leerdam con il personal best di 1:11.847 guida la classifica con 79 centesimi di vantaggio sulla connazionale Wust.

22:46 Due inserimenti: la russa Shikhova si è portata in seconda posizione a 18 centesimi da Goetz, terza l’olandese de Jong.

22:38 Al momento in testa c’è la statunitense Goetz con il tempo di 1:12.710.

22:31 Cominciati i 1000 metri femminili!

22:17 Tra una decina di minuti prenderà il via la gara dei 1000 metri femminili.

22:15 Finiti i 1000 metri maschili! La vittoria va al russo Kulizhnikov (con annesso Record del Mondo) davanti agli olandesi Nuis e Krol.

22:11 Un altro olandese si inserisce sul podio virtuale: si tratta di Nuis che si prende il secondo posto ai danni del connazionale Krol. Solo il canadese Dubreuil e il neerlandese Verbij devono disputare la frazione.

22:08 L’olandese Krol si inserisce in seconda posizione ad un secondo da Kulizhnikov.

22:05 Al comando sempre il russo che ha stabilito il nuovo record del mondo in 1:05.697. Dietro di lui il norvegese Lorentzen e il giapponese Yamada.

21:53 Hanno disputato la gara sei atleti, in testa al momento c’è il russo Kulizhnikov.

21:39 Comincia la gara dei 1000 metri maschili.

21:27 Ora una pausa di una decina di minuti prima dei 1000 metri maschili.

21:24 Il podio dei 5000 metri femminili è dunque:

Voronina RUS 6:39.021 Sabilkova CZE +2.16 Visser NED +7.66

21:22 VORONINA RECORD DEL MONDO E VITTORIA! La russa realizza un clamoroso 6:39.021 e strappa immediatamente sia il primato mondiale che il primo posto alla ceca Sabilkova.

21:17 Chiudono la gara la bielorussa Zuyeva e la russa Voronina.

21:14 Blondin e Weidermann viaggiano sullo stesso passo per tutta la prova e si piazzano rispettivamente terza e quarta a 8″ da Sabilkova.

21:06 Tocca alle canadesi Blondin e Weidermann, difficile ora poter pensare al bottino grosso dopo l’incredibile gara di Sabilkova.

21:04 RECORD DEL MONDO! La ceca Sabilkova si supera e fa fermare il cronometro in 6:41.182, conquistando la prima posizione e il primato mondiale. Ottima prestazione anche per Visser che si inserisce alle sue spalle con un ritardo di 5″58.

20:57 Ora in gara la ceca Sabilkova e l’olandese Visser.

20:55 Record personale per entrambe le atlete che restano però distanti dalla zona che conta.

20:49 In pista la russa Sokhryakova e la kazaka Morozova.

20:47 Ottimo tempo di Schouten che vola in testa in 6:50.589 con il proprio primato! Lontana invece Sakai.

20:40 Ora gareggiano la gareggiano la giapponese Sakai e l’olandese Schouten.

20:38 L’esperta Pechstein è la prima leader con il tempo di 6:55.013, Haugen realizza il proprio personal best a +1.63 dalla tedesca.

20:34 Le prime a gareggiare sono la norvegese Haugen e la tedesca Pechstein.

20:31 Cominciati i 5000 metri femminili!

20:28 Per tifare i nostri colori bisognerà aspettare fino alle 23:09 quando comincerà il Team Pursuit maschile, in cui la squadra azzurra va a caccia di una buona prestazione.

20:25 Toccherà poi ai 1000 metri, prima femminili e poi maschili. Anche in queste due gare non saranno presenti gli italiani.

20:20 La prima gara in programma è quella dei 5000 metri femminili, dove non è impegnata nessuna ragazza italiana.

20:15 Buonasera e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza giornata di gare dei Mondiali su singole distanze di speed skating in programma a Salt Lake City (Stati Uniti).

Il medagliere dei Mondiali

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della terza giornata di gare dei Mondiali su singole distanze di speed skating in programma a Salt Lake City, Utah, USA: oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 20.30 scatteranno le gare, ma l’attesa in casa Italia è tutta per il team pursuit maschile, a caccia di una medaglia nella prova che partirà alle ore 23.09 italiane.

Alle ore 20.30 si inizierà con i 5000 metri femminili, poi alle ore 21.35 sarà la volta dei 1000 metri maschili, poi alle ore 22.22 toccherà ai 1000 metri femminili, ed infine, come detto, alle ore 23.09 sarà la volta del team pursuit maschile, con l’Italia che schiererà Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Michele Malfatti, con Francesco Betti come riserva.

Dopo due giornate di gare comandano nel medagliere i Paesi Bassi, con due ori e tre argenti, davanti al Canada, secondo con due ori, un argento e due bronzi, mentre è terzo il Giappone, con due ori ed un bronzo. L’Italia, a metà della rassegna iridata è ancora a secco di podi conquistati.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della terza giornata di gare dei Mondiali su singole distanze di speed skating in programma a Salt Lake City, Utah, USA: oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 20.30 scatteranno le gare e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alexey Kartsev / Shutterstock