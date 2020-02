LIVE Slittino, Mondiali 2020 in DIRETTA: siamo agli ultimi 5, comanda Kindl, azzurri già fuori dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

14.07 Jonas Mueller parte subito alla grande con ottimi intermedi, vola nel secondo con la migliore prestazione, si conferma nel terzo e vola in vettaaaaaaaaaaaaa!! Primo con 170 millesimi su Kindl!!!! Una prova da medaglia!!! Siamo al podio! Tocca a Johannes Ludwig!

14.05 Aleksandr Gorbatcevich non è impeccabile ed è solo terzo a 120 millesimi da Kindl! Al via l’austriaco Jonas Mueller, quarto della prima manche.

14.02 Wolfgang Kindl conclude la sua manche con il tempo di 51.655 e vola al comando!! 81 millesimi su Aparjods. Kevin Fischnaller esce dal podio virtuale. Al via il quinto della prima manche, il russo Aleksandr Gorbatcevich.

14.00 Semen Pavlichenko parte a razzo, record in spinta e T1 si conferma nel T2, cede qualcosa nel T3 e chiude secondo!!! 71 millesimi da Aparjods che recupera ancora!! Ora al via il sesto della prima manche, l’austriaco Wolfgang Kindl.

13.58 Felix Loch giunge al traguardo con il tempo di 51.817 ed è solamente terzo a 161 millesimi! Attenzione, al via Semen Pavlichenko!

13.56 Kevin Fischnaller scatta con il 13esimo crono di spinta, arriva sesto al T1, quarto tempo al T2, quindi terzo al T3, conclude in 51.760 ed è secondooooooooo peccatoooooooooo! 140 millesimi da Aparjods, si piazza davanti a Dominik! Ora il sei volte campione del mondo Felix Loch, ottavo dopo la prima manche.

13.55 Maksim Aravin parte malissimo con il 15esimo tempo di spinta, prova a risalire ma non ce la fa. Chiude terzo a 271 millesimi. Pronto al via Kevin Fischnaller! Forza Kevin, l’ultima speranza azzurra di oggi!

13.53 Kristers Aparjods vola nel tratto centrale, si conferma anche nel finale e sale in vetta con 51.614 nuovo miglior tempo e 202 millesimi su Fischnaller. Si parte con il filotto di russi! Maksim Aravin è il primo.

13.51 Reinhard Egger, 12esimo dopo la prima manche, non trova mai il giusto ritmo e chiude addirittura ultimo finendo nel ghiaccio! Tocca a un altro lettone, Kristers Aparjods.

13.49 Jozef Ninis è secondo! 153 millesimi da Fischnaller! Ora al via l’austriaco Reinhard Egger.

13.46 Il lettone Inars Kivlenieks scende con un gran tempo ma è nettamente dietro a Dominik per 221 millesimi! Ora in partenza lo sloveno Jozef Ninis.

13.44 Dominik Fischnaller parte con solo il settimo crono in spinta, al T1 è primo, al T2 si conferma con un gran tempo, arriva al T3 ancora in vantaggio e chiude al comando!!! Tempoooooooooneeeeeeeee 51.706!!! 300 millesimi su Tucker!! Dominik il suo l’ha fatto!!!

13.42 Tucker West parte con il record nella spinta quindi nuovo miglior tempo in 51.908 e sale in vetta con 133 millesimi su Rozitis. Ed ora……. Dominik Fischnaller!! Vuole la riscossa dopo il quindicesimo posto della prima manche! Forza Dominik!!!

13.40 Chris Mazdzer non ingrana e conclude quinto a 357 millesimi, pessima prova! Al via ora il terzo americano Tucker West, poi sarà la volta di Dominik Fischnaller!

13.38 Jonathan Eric Gustafson è impeccabile in ogni settore, quindi crolla nel finale ed è terzo a 145 millesimi da Rozitis. E’ la volta del suo connazionale Chris Mazdzer.

13.36 Riks Kristens Rozitis rimonta alla grande nel finale e sale al comando con 75 millesimi su Bley. Pronto al via adesso il primo americano: Jonathan Eric Gustafson, 18esimo dopo la prima manche.

13.34 Sebastian Bley completa la sua seconda manche con il tempo di 51.916 e vola al comando con 229 millesimi di vantaggio. Ora al via il lettone Riks Kristens Rozitis.

13.32 Arturs Darznieks scende in maniera impeccabile, fa segnare il miglior tempo in 52.113 e sale in vetta con 344 millesimi su Cretu. Tocca ora al secondo tedesco: Sebastian Bley.

13.30 Mateusz Sochowicz chiude in 52.468 ed è terzo a 204. Pronto al via il lettone Arturs Darznieks.

13.28 Max Langhenhan non ce la fa ed è secondo a 104 millesimi da Cretu. Al via ora il polacco Mateusz Sochowicz.

13.27 Valentin Cretu chiude al primo posto con 740 millesimi di vantaggio. Al via il primo atleta di spicco, il tedesco Max Langenhan.

13.25 Aleksandr Dmitriev fa segnare 52.833 e nel complessivo va a 1:45.405. Al via il romeno Valentin Cretu.

13.24 SI PARTE! Inizia la seconda manche! Aleksandr Dmitriev sul ghiaccio!

13.23 La temperatura al momento a Sochi è quasi primaverile: 9 gradi. Il ghiaccio rimane a -2.9.

13.22 Ci siamo, due minuti e inizierà la seconda manche della finale del singolo maschile che, va ricordato, andrà a qualificare il migliore di ogni nazionale per il team relay che scatterà alle ore 16.06 e andrà a concludere la kermesse iridata di Sochi.

13.20 Mancano ormai pochi minuti al via della seconda manche! I primi a partire saranno Dmitrev (KAZ), Cretu (ROM), Lahgenhan (GER), Sochowicz (POL) e Darznieks (LET). Dominik Fischnaller partirà per undicesimo (dopo il trittico statunitense Gustafson, Mazdzer e West), mentre Kevin Fischnaller sarà diciassettesimo prima di Felix Loch.

13.17 L’albo d’oro del singolo maschile: 2019 Loch, 2017 Kindl, 2016 Loch, 2015 Pavlichenko, 2013 Loch, 2012 Loch, 2011 Zoeggeler, 2009 Loch, 2008 Loch. Impressionanti i numeri di Felix Loch, sei volte iridato in questa specialità.

13.14 Saranno 25 i finalisti al via (sono 9 quindi gli eliminati dopo la prima manche, senza grosse sorprese), con una sfida Russia-Austria-Germania che appare davvero notevole. Sono ben 4 i padroni di casa nei primi 10, quindi tre austriaci nei primi sei e due tedeschi.

13.11 Prova opaca per i due azzurri. Kevin Fischnaller è nono in 51.878 a 296 millesimi, mentre suo cugino Dominik è addirittura 15esimo a 412 con una prima discesa non certo impeccabile, chiusa con un finale non da lui nel quale ha lasciato altri centesimi pesanti. Ora risalire sarà davvero durissima, il sogno del podio è quasi utopia…

13.08 La prima manche non ha certo lesinato sorprese ed emozioni. Davanti a tutti troviamo, infatti, l’austriaco David Gleirscher in 51.466 con 47 millesimi sul padrone di casa Roman Repilov e 73 sul tedesco Johannes Ludwig che è tornato a ruggire.

13.05 Buongiorno e bentornati a Sochi, tra 20 minuti scatterà la seconda, attesissima, manche della finale del singolo maschile di questi Mondiali.

12.06 Si chiude qui la diretta live della prima manche: tra poco più di un’ora la seconda discesa che andrà a delineare il podio.

11.55 Situazione che ormai si è andata a delineare: David Gleirscher, campione olimpico, in testa dopo la prima run. Alle sue spalle, vicinissimo, Roman Repilov. Terzo Johannes Ludwig. In lotta per il podio anche Mueller. Lontani gli italiani: Kevin Fischnaller nono, Dominik Fischnaller addirittura quindicesimo.

11.50 Grandissima prova di Jonas Mueller: il giovane austriaco è quarto a 98 millesimi dalla vetta, in lotta per le medaglie.

11.48 Continuano a scalare posizioni i cugini Fischnaller: Kevin ottavo, Dominik tredicesimo.

11.44 Buona prova per Kevin Fischnaller: settimo, a 296 millesimi. Podio impossibile anche per lui.

11.42 Ora toccherà al secondo azzurro in gara: Kevin Fischnaller.

11.38 Sesto Felix Loch, a 260 millesimi: anche il teutonico fuori dalla lotta per il podio.

11.37 Ottava piazza al momento per Fischnaller: davvero deludente la prova odierna dell’azzurro.

11.32 Devastante il campione olimpico David Gleirscher! L’austriaco timbra il cartellino: 47 millesimi meglio di Repilov e vola in testa!

11.30 Delusione Dominik Fischnaller. Tante sbavature nella seconda parte di gara: è sesto ed ultimo, a 365 millesimi dalla vetta.

11.28 Ci si aspettava qualcosa di più da Pavlichenko: è quarto a 150 millesimi dalla vetta. Ora tocca a Fischnaller.

11.26 Molto lontano il lettone Kivlenieks: oltre tre decimi di ritardo. Ora prima Pavlichenko, poi Fischnaller.

11.24 Roman Repilov! Timbra il cartellino il russo! Discesa eccellente per lui: 26 millesimi solamente però di vantaggio su Ludwig. Tutto apertissimo.

11.22 Migliora il miglior tempo Johannes Ludwig: il teutonico vola in testa con 71 millesimi di margine.

11.20 Terminata la prima prova della gara: Gorbatchevic trova il record della pista in 51.610. Condizioni ottimali per il ghiaccio russo.

11.15 Tutto pronto: sta per iniziare la gara.

11.08 Il record della pista appartiene a Felix Loch: il fenomenale teutonico l’ha timbrato in occasione del suo oro a Sochi 2014.

11.04 Partenza ufficializzata alle 11.19.

11.00 Nella startlist numero 6 per Dominik Fischnaller, mentre Roman Repilov partirà col 3 e Pavlichenko con il 5.

10.57 A partire per primo sarà il russo Aleksandr Gorbatcevich.

10.54 Ci proverà sicuramente Dominik Fischnaller nella gara più attesa: l’azzurro in stagione ha dato spettacolo e ha già agguantato il bronzo nella sprint di venerdì, può sicuramente riprovarci. Occhio però ai padroni di casa Semen Pavlichenko e Roman Repilov, grandi favoriti, mentre l’outsider di lusso è il campione olimpico David Gleirscher.

10.51 Tra circa 20′ va in scena la prima manche della prova iridata per quanto riguarda il singolo maschile.

10.49 Buongiorno e ben ritrovati con il Mondiale di slittino.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di slittino su pista artificiale a Sochi. Sul catino russo vanno in scena le gare riguardanti il singolo maschile ed il team relay: si assegnano oggi dunque le ultime medaglie, con l’Italia che va a caccia del podio.

Appuntamento alle 11.15 per l’inizio della nostra diretta.

