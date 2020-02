LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 1-6, 2-6 Atp Marsiglia 2020 in DIRETTA: il russo si aggiudica il match in tre set dominando negli ultimi due parziali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

Dopo un monumentale primo set, Sinner ha dovuto lasciare strada al russo. Medvedev superato il momento critico ha poi dominato lasciando le briciole all’azzurro, che comunque potrà sfruttare queste partite per aumentare la sua esperienza in vista del prosieguo della stagione.

1-6, 6-1, 6-2 GIOCO, PARTITA, INCONTRO PER MEDVEDEV, che chiude il match con un rovescio incrociato in salto

40-0 Ace e tre match point.

30-0 Si ripete il copione anche da sinistra.

15-0 Ottima prima di Medvedev da destra.

5-2 Sinner riesce a vincere il game rinviando almeno di qualche minuot il momento in cui il rivale potrà provare a chiudere la sfida.

40-30 Accorcia Medvedev, che prova a chiudere le operazioni in anticipo.

40-15 Due punti di fila per l’azzuro.

30-15 Buon dritto dell’altoatesino.

15-15 Un punto a testa in questo inizio del settimo game del terzo set.

1-5 Si porta a casa un nuovo game Medvedev che nel prossimo turno potrà servire per il match.

40-15 Ottima prima del moscovita.

30-15 Passante vincente del russo.

15-15 Ottima prima qui del numero 5 del mondo.

0-15 Errore di Medvedev che dopo aver servito la seconda sbaglia dal fondo.

1-4 Si scuote Sinner che riparte accorciando parzialmente le distanze.

40-30 Gran prima qui di Sinner, che torna ad avere una palla per il game.

30-30 Braccio di ferro ancora una volta appannaggio di Medvedev.

30-15 Buona la prima di Sinner, che si prende il punto.

15-15 Passante fortunatissimo per Medvedev che supera l’azzurro grazie alla deviazione del nastro.

15-0 Riesce a variare e poi spara un bel rovescio dal centro del campo Sinner, che cerca parzialmente di ritrovarsi.

0-4 Conferma i due break di vantaggio Medvedev che ora si prepara a rispondere. Il moscovita è in controllo totale.

40-0 Prima fortissima del moscovita che va a segno.

30-0 E’ ripartito a tutta velocità Medved che si è già preso due punti.

0-3 Il nastro mette in corridoio l’ultima soluzione di rovescio di Sinner, che cede un’altra volta il servizio al rivale russo.

30-40 La prima viene annullata.

15-40 Arrivano altre due palle break per il russo.

15-30 Un fuoco di paglia, forse, il punto precedente: altra palla fuori, come conferma il “Challenge”.

15-15 Qui si ritrova con un “Servizio e Dritto” che interrompe una sequenza negativa.

0-15 L’azzurro è in cortocircuito: altro scambio e altro errore.

0-2 Sinner, chiamato a rete, viene trafitto con uno schiaffo al volo.

40-0 Medvedev batte il ferro finchè è caldo.

30-0 Altro errore da fondo campo dell’altoatesino: ora è crisi nera.

15-0 Smorzata di Sinner che si spegne in rete.

0-1 Non funziona lo schema “Servizio e Dritto”: la palla finisce lunga in “out”. Medvedev coglie ancora un break.

15-40 La prima viene annullata dall’azzurro con il servizio.

0-40 Si è difeso alla grande Medvedev che al termine di un rally estenuante si procura tre palle break.

0-30 Anche il “Challenger” conferma il nuovo errore di Sinner, che ora è in difficoltà.

0-15 Medvedev si aggiudica il primo punto di questo parziale.

Si ripartirà ora per il terzo e decisivo set.

1-6 RESTITUISCE IL PARZIALE MEDVED, CHE SISTEMA IL COMPUTO COMPLESSIVO DELLE COSE: UN SET PARI.

40-0 Altro punto senza fatica per il moscovita.

30-0 Sinner sembra aver già mollato questo game.

15-0 Prima fortissima di Medvedev.

1-5 ARRIVA UN ALTRO BREAK PER MEDVEDEV: ORA IL RUSSO SERVIRA’ PER IL SET.

15-40 Super dritto dal fondo del russo, che sorprende Sinner. Arrivano altre due palle break.

15-30 Torna avanti Medvedev.

15-15 Schiaffo al volo di Sinner che si prende il secondo punto del suo nuovo turno di servizio, dopo che aveva ceduto il primo al rivale.

1-4 E’ il momento migliore di Medvedev che conferma il break e mette tre game di differenza fra lui e un Sinner ora in difficoltà.

40-0 Settimo punto consecutivo per il numero 5 al mondo.

30-0 Parte fortissimo il moscovita, che vuole immediatamente confermare il suo turno di servizio.

1-3 Arriva il break del russo, il quale strappa il servizio al’azzurro al termine di un game ben giocato soprattutto a livello difensivo.

15-40 Due palle break per Medvedev che vince il miglior scambio della partita mandando fuori giri il rivale.

15-15 Questa volta Medvedev vince il braccio di ferro dal fondo.

15-0 Si apre il campo e poi va col dritto Sinner.

2-1 Medvedev conferma nuovamente il suo turno di servizio.

A-40 Vantaggio per il russo.

40-40 Parità sulla risposta vincente di Sinner.

40-30 Ottima prima del moscovita.

30-30 Il russo fa e disfa: altro errore per lui.

30-15 Attacco del russo, che porta dividendi.

15-15 Restituisce il favore Sinner.

0-15 Errore di Medvedev.

1-1 Annulla una palla break e pareggia le cose Sinner, che mostra anche il carattere in questo game.

A-40 Dritto lungo linea di Sinner: vincente.

40-40 Annullata dall’azzurro.

A-40 Palla break per Medvedev.

40-40 Parità.

A-40 Ottima prima del ragazzo classe 2001, che torna in vantaggio.

40-40 Errore dell’altoatesino: parità.

40-30 Sinner riesce a procurarsi una palla per pareggiare il computo del set.

30-30 Continua l’equilibrio.

15-15 Un punto fatto e uno subito per Sinner in questo turno di servizio.

0-1 Medved tiene il servizio nel game d’apertura del secondo parziale.

40-15 Prima lavoratissima di Medvedev che mette in difficoltà l’azzurro.

30-15 Servizio e dritto per il russo.

15-15 Sbaglia dal fondo Sinner.

0-15 E’ dell’azzurro il primo punto del secondo set.

6-1 SINNER VINCE IN 24 MINUTI IL PRIMO SET: IMPECCABILE L’ATTEGGIAMENTO DEL TENNISTA AZZURRO CHE SI PORTA A CASA IL PARZIALE!

40-30 Set point sull’ennesimo sbaglio del russo.

30-30 Errore del tennista tricolore.

30-15 Va un’altra volta fuori giri Medvedev che poi si arrabbia con sè stesso.

15-15 Due intensi scambi dal fondo consegnano un quindici a testa.

5-1 ANCORA CON LA RISPOSTA SINNER: NUOVO, DOPPIO, BREAK! Ora l’azzurro potrà servire per il set.

40-A Palla break al termine di un rally ben giocato da Sinner.

40-40 Parità.

40-30 Altro giro, altro ace del moscovita.

30-30 Ottima risposta, vincente di Sinner

30-0 Ace del moscovita.

15-0 Prima mostruosa del russo ora.

4-1 Ancora bene Sinner, che incamera un altro game nel suo personale ruolino.

40-15 Attacco a rete efficace dell’altoatesino. Medvedev prova il passante, che si spegne però in rete.

30-15 Dritto vincente in salto di Sinner.

15-15 Un punto a testa in avvio di questa “ripresa”.

3-1 Si sblocca Medvedev che porta a casa il primo game della sua partita.

40-0 La serie prosegue.

30-0 Errori in sequenza dell’azzurro, sulle prime del russo.

3-0 Ottima prima di servizio per Sinner, che conferma il break e continua a volare in questo primo set.

40-30 Errore del tennista tricolore che non riesce a indirizzare il suo colpo oltre la rete.

40-15 Nuovo dritto lavorato da parte del classe 2001, che mostra il pugno per esultare.

30-15 Altro punto convincente di Sinner

15-15 Un punto a testa in questa apertura di game dove Sinner deve confermare il break strappato al russo.

2-0 Arriva il break di Sinner! L’azzurro sfrutta la fallosità del rivale in queste prime battute di gara per scappare subito nel punteggio.

40-A Palla break

40-40 Parità. Situazione interessante per l’altoatesino.

40-30 Due dritti terrificanti del moscovita, che si prende il quindici.

30-30 Braccio di ferro da fondocampo vinto da Sinner, che riequilibra le cose.

30-15 Rovescio incrociato in corridoio per il moscovita.

30-0 Il russo viene a rete per prendersi lo scambio.

15-0 Medvedev fa punto con la seconda.

1-0 Sinner, in maniera sicura, vince il primo game del match.

40-15 L’azzurro si procura due palle per chiudere il game.

30-15 Funziona l’attacco in controtempo di Sinner.

15-15 Dritto incrociato del russo, che va a segno.

15-0 Punto per l’azzurro, che sfrutta il regalo del nastro.

SI COMINCIA! SARA’ SINNER A SERVIRE.

16.28 Operazioni di sorteggio e riscaldamento.

16.27 Non ci sono precedenti fra i due tennisti.

16.24 Medvedev è la testa di serie numero uno del torneo francese, che fra i suoi partecipanti annoverà anche Goffin e Tsitsipas.

16.20 A breve quindi dovrebbe iniziare il match Sinner-Medvedev.

16.17 Shapovalov vince 6-4, 4-6, 6-2 contro Cilic qualificandosi ai quarti di finale. Il match è finito.

15.50 Il match di Sinner quindi è posticipato almeno alle ore 16.30.

15.46 Marin Cilic vince il secondo set pareggiando il computo complessivo: il croato “restituisce” il parziale al rivale vincendo questa seconda “ripresa” 6-4.

h 15.26 Il match fra Sinner e Medved in questo momento viene posticipato ufficialmente, nel suo orario d’inizio, alle ore 16. Attualmente la situazione di punteggio fra Shapovalov e Ilicic è 6-4, 3-3.

h 15.05 In questo momento è terminato il primo set della sfida fra Shapovalov e Cilic, vinta dal canadese 6-4.

Il programma di Sinner-Medvedev – La presentazione di Sinner-Medvedev – Le proiezioni sul ranking ATP di Sinner

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale dell’ATP di Marsiglia (Francia) tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sull’hard del torneo di tennis francese di Marsiglia (Francia), l’azzurrino avrà dall’altra parte del campo il n.5 del ranking, capace di mettere paura a Rafael Nadal nella Finale dello US Open 2019. Il russo, però, non ha rubato l’occhio in questo inizio del 2020: l’eliminazione agli ottavi di finale contro Stan Wawrinka agli Australian Open e il ko di Rotterdam (Olanda) contro il canadese Vasek Pospisil denunciano una condizione non eccellente per il tennista dell’Est Europa.

Qualcosa da rivedere, quindi, c’è e di ciò proverà ad approfittarne Jannik. Il 18enne altoatesino, quest’oggi, ha superato il primo turno contro l’insidioso slovacco Norbert Gombos. Guardando alla classifica (n.102 ATP), si potrebbe definirla una vittoria scontata. Nel tennis, però, nulla è facile, per di più al cospetto di un giocatore che a Montpellier aveva sconfitto un certo Pablo Carreno Busta, vittorioso contro Sinner nei quarti di finale a Rotterdam. Ecco che il successo di Sinner assume delle dimensioni diverse. E poi l’andamento del confronto: l’allievo di Riccardo Piatti è riuscito ad alzare il livello del proprio gioco sempre nelle fasi calde, mettendo in mostra colpi di pregevolissima fattura. Il 18enne del Bel Paese, contro un avversario chiaramente più forte, potrà dare libero sfogo al proprio talento, cercando di apprendere il più possibile da questa esperienza, qualunque sia il risultato finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale dell’ATP di Marsiglia (Francia) tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincerà attorno alle 16.00 (è il secondo match dalle 14.00). Buon divertimento!

