LIVE Sinner-Albot, Atp Rotterdam 2020 in DIRETTA: l’azzurro avanza per walkover, il moldavo non si presenta

10.57 Fortunato, dunque, l’azzurrino che passa il turno senza bisogno di giocare. Ora Sinner affronterà il vincente della sfida tra l’olandese Robin Haase e il belga David Goffin, che vede chiaramente favorito il tennista di Liegi, numero 10 del ranking.

10.53 ATTENZIONE! Notizia appena giunta, Radu Albot non si presenterà in campo. Sinner avanza dunque direttamente al secondo round del torneo!

10.50 Albot è chiamato a difendere i tanti punti conquistati nel febbraio 2019, quando prima arrivò in semifinale a Montpellier e poi vinse il torneo a Delray Beach (Stati Uniti).

10.45 L’avversario di oggi sarà il moldavo Radu Albot, numero 50 del ranking, che torna in campo dopo le tre apparizioni (e altrettante sconfitte) contro Goffin, Dimitrov ed Evans in ATP Cup.

10.40 L’unica soddisfazione di Sinner in questo primo spicchio di stagione è stata la prima vittoria a livello Slam, ottenuta agli Australian Open ai danni dell’australiano Max Purcell. I quattro ko, invece, gli sono costati l’eliminazione al primo turno dal Challenger di Canberra e dai tornei ATP 250 di Auckland e Montpellier.

10.35 È una partita di una certa importanza per l’altoatesino, chiamato a testare il proprio livello attuale dopo un inizio di 2020 non propriamente esaltante, contraddistinto da una sola vittoria e quattro sconfitte.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del match tra Jannik Sinner e Radu Albot, valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Radu Albot, valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam 2020. La sfida avrà come palcoscenico il Campo Centrale e sarà l’incontro che aprirà la terza giornata del torneo olandese.

Jannik Sinner, che vincendo le Next Gen Finals 2019 aveva attirato su di sé lo sguardo di tutti gli appassionati italiani di tennis, non ha cominciato la nuova stagione nel migliore dei modi: l’altoatesino ha infatti ottenuto soltanto una vittoria finora (la prima a livello Slam, a Melbourne contro il non irresistibile australiano Max Purcell) a fronte di quattro sconfitte, che gli sono costate l’eliminazione precoce dal Challenger di Canberra e dai tornei ATP 250 di Auckland e Montpellier. Chiaramente non c’è bisogno di creare allarmismo, dal momento che questi alti e bassi sono fasi naturali nella maturazione di un ragazzo di diciotto anni, però è plausibile attendersi qualcosa di più da un talento che persino Federer ha indicato come i più cristallini del circuito. L’azzurro proverà a riscattarsi nel match di stamattina contro il moldavo Radu Albot, numero 50 del ranking, anch’egli apparso non particolarmente in forma in quest’avvio di 2020 (tre sconfitte in altrettanti incontri disputati).

Tra i due tennisti non risulta alcun precedente. L’inizio del match è previsto per le ore 11.00. Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

