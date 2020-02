LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun 2020 in DIRETTA: Bolshunov e Johaug incontenibili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport.

14:58 Sesta Nepryaeva, solo 14ma la statunitense Diggins.

14:57 Completa il podio Weng che resiste alla rimonta di Jacobsen. Volata per il quinto posto vinta da Fossesholm.

Loading...

Loading...

14:56 Ennesima vittoria per Therese Johaug! Seconda una straordinaria Andersson.

14:55 Dietro Jacobsen ha staccato Karlsson e cerca di insidiare Weng.

14:53 A 800 metri dal traguardo rasoiata clamorosa di Therese Johaug che lascia la compagnia di una seppur temeraria Andersson.

14:52 Al km 8.6 Johaug e Andersson hanno 9″ su Weng, Jacobsen e Karlsson a 26″, Nepryaeva a 37″.

14:51 Difficoltà per Weng! In testa restano solamente Johaug e Andersson, con la norvegese ovviamente a tenere il ritmo alto.

14:49 Karlsson e Jacobsen inseguono a 19″ e devono guardarsi alle spalle dal tentativo di rientro di Nepryaeva e Diggins.

14:47 Therese Johaug vince lo sprint per il bonus trophy al km 6.7 precedendo Andersson e Weng.

14:44 Sempre Johaug a dettare il passo, al momento tengono il ritmo Weng e Andersson.

14:42 Ad inseguire a 8” di distanza c’è la coppia formata da Jacobsen e Karlsson, più indietro il resto del gruppo.

14:40 Al km 3.6 strappo di Therese Johaug! Con lei restano solo Weng e Andersson.

14:38 Dietro le due norvegesi si è stabilita la svedese Andersson.

14:36 Gruppo compatto per ora, Weng e Johaug si alternano al comando.

14:33 Non è partita Greta Laurent, unica atleta italiana presente a Falun.

14:31 Cominciata la mass start femminile!

14:28 Atlete schierate sulla linea di partenza, a brevissimo si parte.

14:25 Mancano cinque minuti all’inizio della gara femminile.

14:20 Therese Johaug è ovviamente la favoritissima, difficile trovare una possibile rivale della campionessa norvegese in questo momento.

14:15 Nella sprint di ieri il successo è andato alla beniamina di casa Svahn che ha preceduto Nepryaeva e l’altra svedese Sundling.

14:10 In classifica generale Therese Johaug guida con 408 punti di vantaggio sulla russa Nepryaeva e 523 punti sulla connazionale norvegese Weng.

14:05 Ben ritrovati amici appassionati di sci di fondo, alle 14:30 comincerà la mass start femminile.

10:38 La nostra DIRETTA LIVE termina momentaneamente qui. Grazie per averci, appuntamento alle ore 14:30 per la mass start femminile.

10:37 Chiude con una buona 20ma posizione Pellegrino. Gli altri italiani: 30° De Fabiani, 55° Panisi e oltre il 60° posto Rastelli.

10:35 Sprint per il gradino più basso del podio vinto da Yakimushkin su Melnichenko e Holund.

10:34 Vince Bolshunov! Roethe prova ad anticipare ma il russo tiene la ruota del norvegese e lo batte in volata.

10:33 Tra gli inseguitori cade Krueger che deve dire addio a tutte le speranze di podio.

10:32 A 800 metri dal termine è lotta a due tra il russo e il novegese!

10:31 Azione personale di Bolshunov! L’unico che sembra tenere il passo è Roethe.

10:29 Il gruppo di testa è composto di 7 unità ed è tirato ora da Holund.

10:27 Bolshunov guadagna altri 15 punti al bonus point del km 11.7 precedendo Krueger e Roethe.

10:26 Bolshunov ricuce con Roethe subito a ruota, ha pagato un po’ quest’accelerazione Pellegrino.

10:25 Va via Krueger! Bolshunov si incarica dell’inseguimento.

10:24 Superati i due terzi di gara, Krueger primo davanti a Yakimushkin.

10:22 Si è staccato a sorpresa Ustiugov, il russo è 23° ad addirittura 29″ dalla testa.

10:21 De Fabiani perde tante posizioni e scivola 28°, risale alla grande invece Pellegrino che è 12° a 7”3.

10:20 Per la prima volta al comando Roethe, seguito da Melnichenko.

10:18 Caduta per Bolshunov! Per fortuna nulla di grave per il russo che si rialza in un nanosecondo.

10:17 De Fabiani perde un po’ di terreno, l’azzurro è 17° a 17”7 dalla vetta.

10:16 Al bonus point del km 6.7 Bolshunov conquista 15 punti precedendo Niskanen e Krueger.

10:14 Al passaggio al km 6.1 davanti c’è Niskanen con Holund a distanza ravvicinata, poi Bolshunov e tutti gli altri.

10:12 Molto nascosto Ustiugov che è 24° subito alle spalle del nostro Pellegrino.

10:11 Bolshunov si è portato sulle code di Holund, per il momento il russo lascia fare.

10:09 De Fabiani recupera posizioni ed è ora ottavo, Pellegrino è 24° invece.

10:08 Abbastanza in palla il nostro De Fabiani, 11° a 7″4 da Holund.

10:06 Partenza molto più veloce del solito con il norvegese Holund in testa a forzare il ritmo.

10:05 Tra i due russi si inseriscono il norvegese Krueger e il finlandese Niskanen.

10:03 Subito i russi Ustiugov e Bolshunov a dettare il passo.

10:01 Cominciata la mass start maschile!

9:58 Gli atleti si stanno disponendo sulla linea di partenza, a Falun tira un forte vento.

9:55 Ieri si è disputata la sprint ed il successo è andato al norvegese Golberg davanti al connazionale Valnes e al russo Bolshunov. Solamente quarto il nostro Chicco Pellegrino.

9:50 L’Italia presenta in gara Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli e Gilberto Panisi. La nostra punta di diamante oggi è sicuramente De Fabiani, che su queste nevi ha ottenuto due podi nel recente passato: l’azzurro si è classificato secondo nella mass start del 2016 (disputata in tecnica libera) e terzo in quella del 2018 (in alternato).

9:45 Le condizioni meteo non sono delle migliori, tant’è vero che inizialmente era prevista la 30 km. La FIS ha dovuto però rivedere il calendario in terra scandinava optando per la più corta partenza in linea.

9:40 Alexander Bolshunov può allungare in classifica generale su Johannes Klaebo: il suo vantaggio al momento è di 295 punti e potrà diventare ancora maggiore, vista l’assenza del norvegese, alle prese con la rottura di un dito della mano sinistra.

9:35 Buongiorno a tutti e benvenuti alla Diretta Live delle mass start da15 km maschile di Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020.

Classifica Coppa del Mondo maschile – Classifica Coppa del Mondo femminile

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla Diretta Live delle mass start da 10 e da 15 km odierne di Falun, in Svezia, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. 295 punti di vantaggio di Alexander Bolshunov nei confronti di Johannes Klaebo in classifica generale. Il russo ha allungato, approfittando dell’assenza del norvegese, grazie al terzo posto nella sprint a tecnica classica di ieri e potrà fare ulteriore strada nella mass start di oggi. Il campionissimo norvegese è infatti alle prese con la rottura di un osso di un dito della mano sinistra.

Da sottolineare che le condizioni meteorologiche non sono ottimali in terra scandinava, tanto è vero che quest’oggi erano previste la 15 km femminile e la 30 km maschile, prima delle modifiche apportate dalla FIS. L’Italia presenta in gara Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli e Gilberto Panisi in campo maschile, mentre tra le donne ci sarà la sola Greta Laurent, ancora alla ricerca del momento che può farle svoltare la stagione in chiave positiva.

Gli azzurri si affidano a De Fabiani che su queste nevi ha ottenuto due podi nel recente passato: l’alpino di Gressoney-Saint-Jean si è classificato secondo nella mass start del 2016 (disputata in tecnica libera) e terzo in quella del 2018 (in alternato). Favoriti di giornata il succitato Bolshunov e ovviamente la dominante Therese Johaug. OA Sport vi dà appuntamento alle ore 10 per la 15 km maschile e alle ore 14:30 per la 10 km femminile, buon divertimento in compagnia della nostra DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse