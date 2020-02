LIVE Italia-Croazia, Fed Cup 2020 in DIRETTA: sfida decisiva, le azzurre si giocano l’accesso ai play-off

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia-Austria match che concederà l’accesso ai play-off di Fed Cup 2020 che si disputeranno nel mese di aprile. Le azzurre hanno ottenuto agevolmente il primo posto nel girone B del Gruppo I della zona Europa/Africa grazie alle convincenti vittorie contro Austria, Estonia e Grecia.

Tathiana Garbin si affiderà, molto probabilmente, a Jasmine Paolini, Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto per i due singolari. Sono state loro le protagoniste dei trionfi dei giorni scorsi che hanno condotto in maniera determinante l’Italia alla sfida decisiva contro le croate. Possibile l’utilizzo in doppio per Giulia Gatto-Monticone o Martina Trevisan che hanno trovato poco spazio nei primi tre match della manifestazione.

La Croazia è giunta seconda nel girone A alle spalle della fortissima Ucraina di Elina Svitolina e Dayana Yastremska. La Nazionale capitanata da Iva Majoli non dispone di nomi di grido, ma bisognerà fare attenzione a non prendere sotto gamba un impegno cruciale per la scalata ai vertici del tennis mondiale. La numero 1 della selezione croata è la ventitreenne Jana Fett, che occupa la 234esima posizione del ranking WTA: La seconda singolarista è invece la ventenne Lea Boskovic, numero 300 del ranking WTA. Darija Jurak, classe 1984, è una specialista del doppio (numero 32 del ranking) e può rappresentare sicuramente un punto di forza per la Croazia. Non sono state impiegate finora le altre due giovanissime componenti della spedizione: si tratta delle diciassettenni Antonia Ruzic e Tara Wurth.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di Fed Cup 2020 tra Italia e Croazia.: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00!

Foto: Shutterstock