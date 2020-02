LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 41-41, Serie A basket in DIRETTA: equilibrio assoluto all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:12 Equilibrio al PalaDozza, con Bologna che ha provato l’allungo in avvio ma ha trovato l’ottima risposta degli ospiti, capaci anche di mettere il naso avanti grazie ad uno strepitoso Alibegovic da 17 punti (7/8 al tiro); per i padroni di casa doppia cifra per Aradori (10) e 8 a testa per Leunen e Robertson. Appuntamento a tra poco per l’inizio della ripresa.

41-41 Alibegovic dal mezzo angolo sigla il pareggio. Robertson sbaglia in penetrazione e termine così la prima metà di gioco.

41-39 1/2 in lunetta per Sims.

40-39 White attacca Leunen, segna subendo il fallo e realizza il libero aggiuntivo.

40-36 Altra tripla per Leunen.

37-36 Alibegovic segna in maniera rocambolesca sulll’alzata di Dyson.

37-34 Leunen spara la tripla sull’assist di Mancinelli.

34-34 Buford pareggia col tiro da due.

34-32 Consegnato di Sims per Aradori che dalla media segna indisturbato. Timeout Bucchi, parziale bolognese di 5-0.

32-32 Robertson esce alla grande dai blocchi e infila la bomba del pareggio.

Bonus raggiunto da Roma, a 3′ dal termine della prima metà di gioco.

29-32 Ancora Alibegovic che finta la tripla e parte in pentrazione chiudendo al ferro.

29-30 Libero a segno.

29-29 Alibegovic corregge a rimbalzo e subisce il fallo! Doppia cifra raggiunta dall’italo/bosniaco.

29-27 Tripla dalla punta per Mancinelli!

26-27 Dyson parte in penetrazione e chiude a centro area per il vantaggio ospite.

26-25 1/2 per lui.

Quasi 4′ minuti giocati nel secondo quarto, fallo di Pini in campo aperto su Cinciarini che era stato bravo a rubare palla. Due liberi.

Timeout chiesto da Antimo Martino.

25-25 Rullo attacca l’area e segna in appoggio.

25-23 2/2 per il nativo di Cremona.

Altro fallo di Jefferson che manda in lunetta Cinciarini.

23-23 Pini sposta Mancinelli e sigla il pareggio col jumper dalla lunetta.

23-21 Jefferson ribalta il lato e trova Baldasso dall’arco per il -2.

23-18 1/3 per il Mancio.

Tre liberi per Mancinelli che subisce fallo sul tiro da Jefferson.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

Termina il primo quarto sulla tripla del possibile +7 mancata da Robertson.

22-18 2/2 per il bresciano.

Aradori si guadagna la lunetta sul fallo di Kyzlink.

20-18 Percorso netto per lui.

Ultimo minuto di gioco nel primo quarto e liberi per Alibegovic.

20-16 Kyzlink va al ferro chiude col lay up rovesciato.

20-14 Tripla in step back di Aradori!

17-14 Jefferson serve Alibegovic che al volo sigla il -3. Ottima reazione degli ospiti, con un parziale di 6-0.

17-12 2/2 per lui.

Lunetta per Jefferson che subisce fallo dopo il bel passaggio sotto canestro di Alibegovic.

17-10 Magata di Buford che dalla rimessa a fondo campo fa rimbalzare il pallone sulla schiena di Aradori, la riprende e appoggia al tabellone.

17-8 Converte il gioco da tre punti il play di casa.

16-8 Consegnato di Sims per Fantinelli che segna in penetrazione e subisce il fallo di Alibegovic! Timeout per Piero Bucchi, la Fortitudo sta scappando.

14-8 Leunen trova Sims a centro area e il lungo va a segno col gancetto.

12-8 Jefferson usa bene il perno e appoggia al vetro col -4.

Primi cinque minuti del primo quarto andati.

12-6 Ancora canestro per l’ex Bayreuth.

10-6 Fantinelli pesca Robertson libero dall’arco per il +4 Bologna.

7-6 Leunen riceve spalle a canestro e trova i due punti di forza con la mano mancina sulla buona difesa di Buford.

5-6 Aradori a segno da tre punti.

2-6 Kyzlink entra in penetrazione e segna alzando la parabola per evitare la stoppata.

2-4 Ancora Alibegovic, ben imbeccato da Dyson.

2-2 Fantinelli risponde in penetrazione.

0-2 Alibegovic riceve in post, si gira e spara in faccia a Leunen il primo canestro del match.

SI PARTE!

20:28 I QUINTETTI TITOLARI: BOLOGNA: Fantinelli-Robertson-Aradori-Leunen-Sims; Roma: Dyson-Kyzlink-Alibegovic-Buford-Jefferson.

20:24 Pochi minuti alla palla a due! Tutto pronto al PalaDozza. Presentazione delle due squadre in corso.

20:20 Dieci minuti circa all’inizio della contesa, diretta dai fischietti di Manuel Mazzoni, Andrea Bongiorni e Guido Di Francesco.

20:15 Si prospetta una grande sfida sotto le plance tra due dei migliori centri dell’intero campionato: Henry Sims e Davon Jefferson. Il fortitudino è secondo per rimbalzi (9.1) e per valutazione (22.5). Il lungo giallorosso è quarto assoluto per rimbalzi (8.3) e valutazione (20.1).

20:10 Confronto numero 76 tra le due compagini. Il bilancio è di 41 vittorie a 34 in favore dei bolognesi, che tra le mura amiche hanno vinto ben 28 delle 37 partite disputate.

20:05 Anticipo del sabato sera tra due formazioni in cerca di una vittoria per rilanciarsi in classifica. Se i bolognesi, nonostante le 3 perse nelle ultime 4, occupano comunque la decima posizione in classifica, i romani provengono da sette sconfitte consecutive e sentono il fiato sul collo di Pistoia e Trieste.

20:00 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Fortitudo Bologna e Virtus Roma, valido per la ventiduesima giornata di campionato di Legabasket.

La presentazione della 22^ giornata di Serie A

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fortitudo Bologna e Virtus Roma, valido per la ventiduesima giornata di Legabasket. I bolognesi, che al PalaDozza hanno perso in sole due occasioni in questa stagione, ospitano la formazione di Piero Bucchi che, dopo un ottimo inizio, vede ora avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione, con Pistoia e Trieste distanti solo due punti.

I bolognesi non provengono certo da un periodo roseo, avendo perso in 5 delle ultime 7 uscite; nello scorso turno è arrivata una sconfitta sul campo dei grandi rivali di Treviso per 78-66, in un match comandato dal primo all’ultimo minuto dai veneti. Bologna è stata capace di rientrare sino al -4 con 3′ da giocare, salvo poi segnare due punti nei minuti conclusivi, rendendo così vana la prestazione da 21 punti di Pietro Aradori. La stagione della squadra di Antimo Martino è però sin qui sicuramente positiva, con la squadra che settimana prossima si giocherà un quarto di finale di Coppa Italia contro la Leonessa Brescia.

Se il momento vissuto dalla Effe non è dei migliori, quello della squadra capitolina è un vero e proprio incubo: in casa contro Pistoia è arrivata la settima sconfitta consecutiva, ottenuta peraltro contro un avversario diretto per la lotta salvezza. Nella striscia negativa, bisogna ricordarlo, sono stati affrontati avversari prettamente di media-alta classifica (Virtus Bologna, Brindisi, Cremona e Brescia, tra le altre), ma ciò non toglie il fatto che ora la classifica giallorossa sia alquanto preoccupante. Contro i toscani i romani hanno toccato più volte la doppia cifra di vantaggio, salvo poi subire il ritorno ospite in un terzo quarto da 14-25. Nel concitato finale punto a punto è risultato decisivo un canestro di Justin Johnson con 6″ sul cronometro. William Buford ha fallito il tiro del nuovo sorpasso allo scadere, ma è comunque risultato essere il miglior marcatore dei suoi con 25 punti.

Nel match d’andata, disputato al PalaEur vinsero i padroni di casa per 79-65, con 21 punti di Davon Jefferson e 17 per Amir Alibegovic. Agli ospiti non bastarono i 16 di Kassisus Robertson. Giovanni Pini ha vestito la casacca della Fortitudo nel biennio 2017-19 ottenendo nella scorsa stagione la promozione nella massima serie coi bolognesi. Tra le fila biancoblù sono tre gli ex della partita: Henry Sims (protagonista assoluto della promozione in Serie A dei romani nell’ultima stagione), Daniele Cinciarini (a Roma dal 2005 al 2007) e Rok Stipcevic (nella capitale durante la stagione 2014-15). Antimo Martino è cresciuto come allenatore nella Virtus Roma, ricoprendo il ruolo di vice dal 2004 al 2015, prima di diventare capo allenatore di Ravenna.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Fortitudo Bologna e Virtus Roma.

Credit: Ciamillo