LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Pantere sontuose, le Farfalle si devono inchinare!

19:43 Il premio di MVP va a Joanna Wolosz!

19:40 E’ il momento della premiazione di Busto Arsizio.

19:37 Gli addetti ai lavori stanno allestendo il podio.

19:34 C’è attesa per scoprire chi sarà l’MVP, le indiziate sono molte.

19:32 Le ragazze di Mencarelli sono arrivate al titolo senza aver perso neppure un set tra quarti, semifinali e finali.

19:30 Dopo la Supercoppa e il Mondiale per Club l’Imoco si aggiudica anche la Coppa Italia, il sogno è quello di vincere anche lo Scudetto e la Champions League.

19:29 Conegliano alla vigilia era la grande favorita per la vittoria finale, le ragazze di Santarelli non hanno deluso le aspettative e hanno dimostrato di non avere rivale in Italia.

25-16 Aceeeeeeee di Egonu!!! Conegliano ha vinto la sua seconda Coppa Italia dopo quella conquistata nel 2017!

24-16 Diagonale nei due metri per Egonu, mamma mia! Otto match-point per le Pantere.

23-16 Lowe passa di rabbia in parallela.

23-15 Arriva un muro di De Kruijf su Villani, quest’ultima lascia il campo ad Herbots.

22-15 Ace di Folie, che pesca la zona di conflitto tra Villani e Gennari

21-15 Bordata in diagonale per Egonu, non ci arriva in difesa Egonu.

20-15 Ancora una spallata di Bonifacio, bella prestazione per lei questa sera

20-14 Primo tempo profondo per Bonifacio.

20-13 Primo tempo assurdo di Folie, che è in una condizione stellare!

19-13 Si insacca l’attacco di Villani.

19-12 Non passa l’attacco di Washington, arriva l’ennesimo muro di Sylla.

18-12 Gran difesa di Gennari, ma Folie la mette giù.

17-12 Si ferma sul nastro la battuta di De Kruijf.

17-11 Egonu passa in mezzo al muro da secondo linea.

16-11 Ace di De Kruijf su Villani. Il match sembra aver preso la strada dell’Imoco. Time-out per coach Lavarini.

15-11 Stampatona di De Kruijf su Gennari.

14-11 De Gennaro prova una magia con De Kruijf, ma l’attacco dell’olandese finisce fuori.

14-10 Pallonetto di seconda intenzione per Wolosz. Egonu è rientrata in campo!

13-10 Mani-out di Gennari da posto quattro.

13-9 Hill vince un contrasto a rete con Hill.

12-9 Ricambia il favore Botezat.

12-8 Out il servizio di Orro.

11-8 Diagonale vincente di Villani.

11-7 Wolosz lascia Hill senza muro, l’americana non ha problemi nel mettere la palla a terra.

10-7 Sylla trova una gran parallela da posto due.

9-7 Chiede un cambio Egoonu per un problema fisico, c’è apprensione.

9-7 Si insacca l’attacco della neo-entrata.

9-6 Lavarini mette in campo Villani al posto di Herbots,

9-6 Stampatona di Folie su Herbots.

8-6 Continua a passare in attacco Folie.

7-6 Stupendo il pallonetto di Orro.

7-5 Rientra in campo Gennari al posto di Piccini.

7-5 Schema spettacolare di Wolosz che, dopo uno scambio lunghissimo, alza un cioccolatino per Folie.

6-5 Prova il mani-out Piccinini, ma Wolosz ci arriva a muro.

5-5 Diagonale profondo per Piccinini, non ci arriva in difesa Hill.

5-4 Ricambia il favore Bonifacio.

4-4 Out il servizio di Paola.

4-3 Si ricomincia con gli scambi lunghi, Egonu passa sopra il muro di Piccinini.

3-3 Non passa la battuta di Folie.

3-2 Un’invasione a rete di Lowe vanifica due miracolose difese di Leonardi.

2-2 Primo tempo di Folie, che va tanto in alto.

1-2 Herbots passa in mezzo al muro di Egonu e Folie.

1-1 Non passa la battuta di Berti.

0-1 Si riparte con una pipe vincente di Lowe. Piccinini è rimasta in campo.

25-18 Pesta la linea dei tre metri Herbots, l’Imoco vola sul 2-0!

24-18 Pipe imprendibile di Egonu, che regala sei set-point alle sue.

23-18 Francesca prima difende e poi trova un ottimo mani-out.

23-17 Ottima ricezione di Piccinini, poi ci pensa Herbots da seconda linea.

23-16 Errore in attacco di Piccinini.

22-16 Primo tempo dietro per De Kruijf.

21-16 Egonu prova a sistemare una pallaccia, ma il suo attacco finisce nel pubblico.

21-15 Bella parallela di Lowe da posto due.

21-14 Sorokaite entra al servizio al posto di Folie.

21-14 Errore in attacco di Egonu, ma arriva un’invasione a rete di Herbots.

20-14 Buca il muro Herbots, adesso il cambio-palla di Busto Arszio è tornato a funzionare.

20-13 Grande velocità di Folie, che anticipa in maniera enciclopedica.

19-13 Mani-out di Herbots da posto quattro.

19-12 Si insacca la pipe di Hill, grande partita per lei.

18-12 Orro trova un attacco vincente in mezzo al muro!

18-11 Pipe profonda per Herbots.

18-10 Fast vincente di De Kruijf, nel frattempo in campo è entrata Berti.

17-10 Alzata spettacolare di Orro ad una mano, Lowe attacca di rabbia.

17-9 Pipe di Hill, che viene lasciata senza muro da Wolosz, wow!

16-9 De Kruijf sfrutta un errore in ricezione di Gennari, entra Piccini al suo posto.

15-9 Fallo di seconda linea per Orro.

14-9 Ottima difesa di Hill, poi Egonu tira uno dei suoi colpi. Lavarini chiama time-out.

13-9 Non passa la battuta di Bonifacio.

12-9 Mani-out di Gennari, che sfrutta il muro scomposto di Wolosz.

12-8 Diagonale nei due metri per Egonu, mamma mia…

11-8 Risponde con la stessa moneta Bonifacio.

11-7 Primo tempo in torsione per Folie.

10-7 Imprecisione di Hill in ricostruzione, Hill non riesce a sistemare l’alzata.

10-6 Bella parallela in extra-rotazione per Hill, l’Imoco sta spingendo in questa fase.

9-6 Quarto muro della serata per Sylla, questa volta l’indiziata è Herbots.

8-6 Diagonale potente di Herbots, non ci arriva in difesa De Gennaro.

8-5 Grandi altezze in attacco per Rapha Folie.

7-5 Washington trova le mani del muro di Folie.

7-4 Pipe imprendibile di Egonu.

6-4 Mani-out di Alessia Gennari da posto quattro.

6-3 Terzo muro del match per Miriam Sylla, non passa Lowe.

5-3 Pallonetto millimetrico di Sylla, break per le Pantere.

4-3 Passa in parallela Hill.

3-3 Diagonale stretta per Lowe, non ci arriva in difesa Egonu.

3-2 Mani-out di Hill da posto quattro.

2-2 Out il servizio di Folie.

2-1 Lowe prova a sistemare una pallaccia, ma il muro di Folie e Hill è composto.

1-1 Herbots sfonda il muro di Folie.

1-0 Si riparte con un pallonetto di Egonu.

25-20 Il primo set si conclude con un murone di Raphaela Folie!

24-20 Folie regala quattro set-point alle sue.

23-20 Errore dai nove metri per De Kruijf.

23-19 Arriva ancora un muro di Sylla, questa volta su Bici.

22-19 Si ferma sul nastro la battuta di Gennari.

21-19 Ottimo attacco della neo-entrata Bici!

21-18 Errore in attacco di Sylla.

21-17 Grande confusione sotto rete, De Kruijf mette tutte a tacere! Cambio di diagonale per le padrone di casa.

20-17 Scappa la ricezione di Villani, torna in campo Gennari.

19-17 Stampatona a muro di Sylla su Washington! Time-out per coach Lavarini.

18-17 Entra Villani al posto di Gennari.

18-17 Egonu riporta in vantaggio le Pantere.

17-17 Diagonale assurda di Sylla nei due metri, non riesce un miracolo difensivo ad Orro.

16-17 Leonardi prova la magata, ma De Kruijf ha capito tutto e ha messo giù la palla.

15-17 Brava Washington a sfruttare un errore in ricezione di Hill.

15-16 Difesa monumentale di Leonardi, poi Lowe conclude in attacco.

15-15 Sbaglia in battuta Bonifacio.

14-15 Un’invasione di Egonu vanifica un’ottima difesa di Hill.

14-14 Gennari entra in battuta al posto di Folie.

14-14 Sbaglia dai nove metri Herbots.

13-14 Ennesimo primo tempo di Bonifacio, che è brava a portare via la palla dalle mani del muro di Folie.

13-13 Egonu va in alto e abbatte in difesa Gennari, siamo nuovamente in parità!

12-13 Out il servizio di Alessia Orro.

11-13 Spallata al centro di Bonifacio, regia estremamente puntuale di Orro.

11-12 Alzata spettacolare di De Gennaro dai dodici metri, poi Herbots compie un’invasione.

10-12 Mani-out di Paola Egonu da seconda linea.

9-12 Invasione a rete di Wolosz, scappa di nuovo via Busto Arsizio!

9-11 Egonu non trova il tempo e colpisce male la palla.

9-10 Parallela spettacolare di Herbots, attacco imprendibile il suo.

9-9 Risponde in fast De Kruijf.

8-9 Tesa al centro per Washington, che è molto cercata dalla sua regista.

8-8 Hill prima difende e poi attacca in pipe, wow.

7-8 Tocco di seconda intenzione di Wolosz, stiamo assistendo ad una pallavolo spettacolare!

6-8 Ci pensa Egonu, che trova una diagonale nei tre metri da seconda linea…

5-8 Ace di Lowe, non ci arriva in ricezione Sylla!

5-7 Fast vincente di Washington, break per Busto Arsizio.

5-6 Prova un pallonetto Hill, ma Orro capisce tutto a muro.

5-5 Sette affettata di Washingotn, ottima soluzione di Orro.

5-4 Mani-out di Hill, il gioco dell’Imoco è estremamente veloce.

4-4 Gennari prima riceve e poi attacca, ottima reattività per il capitano delle bustocche.

4-3 Errore da posto due per Lowe.

3-3 Diagonale nei tre metri per Egonu, ottima apertura di Wolosz.

2-3 Primo tempo di Bonifacio, non ci arriva in difesa Egonu.

2-2 Primo attacco di Egonu, che passa sopra il muro di Bonifacio.

1-2 Brava herbots a sfruttare un errore in ricezione di Sylla.

1-1 Diagonale millimetrico in posto uno di Lowe.

1-0 Si parte subito con uno scambio lungo, Sylla conclude con un mani-out.

18:02 Questo quello di Conegliano: De Kruijf, Folie, Wolosz, Hill, Sylla, Egonu e De Gennaro.

18:01 Questo il sestetto di Busto Arsizio: Washington, Herbots, Orro, Lowe, Gennari, Bonifacio e Leonardi.

17:59 Tocca all’inno di Mameli.

17:58 E’ il momento delle foto di rito e della presentazione degli arbitri.

17:56 E’ appena finito il riscaldamento, ci siamo!

17:53 L’ultimo incontro fra queste due formazioni risale a dicembre, quando in Campionato le Pantere hanno vinto 3-0.

17:50 La cosa certa è che la Coppa Italia perderà il proprio padrone, visto che Novara è stata eliminata ai quarti di finale.

17:47 Questa era la finale che tutti alla vigilia si aspettavano, non a caso l’Imoco e l’Uyba sono rispettivamente prima e seconda nella classifica di Serie A1.

17:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, finale della Coppa Italia di volley femminile 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, finale della Coppa Italia di volley femminile 2020. E’ finalmente arrivato il momento dell’assegnazione del primo trofeo del 2020: da una parte vedremo Conegliano, corazzata che alla vigilia era l’indiscussa favorita per la vittoria finale, dall’altra troveremo invece Busto Arsizio, una formazione cinica che, di fronte al pubblico del PalaYamamay, andrà in cerca del colpaccio.

Le Pantere dell’Imoc, nella semifinale di ieri, hanno letteralmente spazzato via Scandicci (3-0), ci si aspettava una partita combattuta, invece le ragazze di coach Santarelli hanno sbrigato velocemente la pratica. Lo stesso hanno fatto le Farfalle della Uyba, anche quello contro Monza poteva essere un match combattuto, ma Gennarri e compagna, spinte dal proprio pubblico, si sono dimostrate di un’altra caratura tecnico-tattica. Probabilmente questa è la finale che in molti alla vigilia si aspettavano, non a caso stiamo parlando delle due formazioni che occupano le prime due piazze della classifica in Campionato. Entrambe le squadre hanno la propria forza nel gioco di squadra, con la differenza che Conegliano ha delle individualità di spicco, che nei momenti caldi del match riescono a fare la differenza. Santarelli dovrebbe puntare su Wolosz in regia, Egonu opposto, Sylla e Hill di banda, Folie e De Kruijf al centro, De Gennaro libero. Lavarini dovrebbe rispondere con Orro, Lowe, Gennari, Herbots, Bonifacio, Washington e Leonardi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18:00.

Foto: Valerio Origo