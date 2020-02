LIVE Ciclocross, Mondiali U23 femminili 2020 in DIRETTA: Norbert Riberolle campionessa del mondo! Ottima Baroni settima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE del Mondiale femminile U23 di ciclocross termina qui; rimanete su OA Sport per seguire l’ultima gara dei Mondiali di Duebendorf.

LA TOP-10 DEL MONDIALE DONNE U23 DI CICLOCROSS 2020:

Norbert Riberolle Marion Francia

Vas Kata Blanka Repubblica Ceca

Kay Anna Gran Bretagna

Clouse Katie USA

Bakker Manon Paesi Bassi

van der Heijden Inge Paesi Bassi

Baroni Francesca Italia

West Ruby Canada

Ruegg Noemi Svizzera

13:54 La francese Marion Norbert Riberolle CAMPIONESSA DEL MONDO U23!!! Completano il podio una sorprendente Kata Blanka Vas a 27″ e la giovane britannica Anna Kay a 40″. Migliore delle italiane la Baroni settima a 2’06”.

13:53 Cambio bici per la Norbert Riberolle nella cavalcata verso la vittoria.

13:51 Grande delusione per la favorita van der Heijden staccata di oltre 2′ e insidiata dall’italiana Baroni.

13:49 L’americana Katie Clouse si porta con determinazione al quarto posto a 40″ di distacco dal terzo posto occupato dalla Kay. Baroni settima a 2′, Casasola ottava a 2’18”, Realini sedicesima a 4’36”.

13:47 L’olandese Bakker prova ad insidiare la terza posizione ma il suo distacco dalla Kay è di oltre 40″. La Norbert Riberolle sembra aver ipotecato il titolo.

13:45 Siamo entrati nell’ultima parte della gara con le prime tre posizioni stabili.

13:43 Le italiane Baroni e Casasola rispettivamente settima e ottava.

13:41 Cambio bici per la Norbert Riberolle. Alla fine del terzo giro la transalpina non molla la testa della gara con seconda la ceca Vas a 34″ e poi la britannica Kay a 54″. Inge van der Heijden quarta.

13:39 Grande gara di Francesca Baroni.

13:38 Invariate le posizioni di testa con Norbert Riberolle seguita dalla Vas e dalla britannica Kay.

13:36 Il drappello delle olandesi in seria difficoltà, tutte lontane dalla testa della gara.

13:35 Caduta della Bakker che perde diverse posizioni a vantaggio della Baroni che la segue.

13:31 La neerlandese van der Heijden ha accumulato un distacco di 1’08” dalla testa, incalzata dalla Baroni.

13:30 Il secondo giro si chiude con Norbert Riberolle in testa, seguita dalla Vas a 35″ e dalla Kay a 42″. Baroni ottava a 1’14”, Casasola nona a 1’19”.

13:29 Per ora grande delusione per le orange.

13:28 La Baroni, campionessa italiana a Schio, occupa la settima posizione a 1’06”, Casasola nona a 1’17”, più indietro la Realini.

13:26 Al momento le olandesi lontane dal podio con la van der Heijden a 59″.

13:25 Le atlete fanno lunghi tratti con la bici in spalla perché il circuito è diventato molto pesante. Grande battaglia per il secondo e terzo gradino del podio tra la ceca Vas e la giovane britannica Kay distaccate di soli 2″.

13:23 Le italiane: la Baroni ottava a 54″, la Casasola undicesima a 1’12”, la Realini quindicesima a 1’52”.

13:22 La van der Heijden tenta la rimonta ma ha ancora un distacco di 47″ dalla testa della gara.

13:21 La transalpina terza gli ultimi Europei di Silvelle sta mettendo una seria ipoteca alla conquista della maglia iridata.

13:19 Prosegue la cavalcata della francese con a 24″ la canadese West e a 29″ la ceca Vas. Francesca Baroni nona a 52″.

13:17 La van der Heijden si riporta davanti a 18″ dalla Norbert Riberolle.

13:16 Tutte le atlete faticano a procedere con le biciclette a causa del terreno diventato molto pesante per la pioggia.

13:15 La transalpina impone un distacco di 15″ sulla canadese West. La Baroni ottava a 33″.

13:14 Caduta rovinosa della Bakker.

13:13 Norbert Riberolle prende un leggero vantaggio sulla Bakker.

13:12 Riberolle e Bakker ora davanti con qualche metro sulle altre orange e transalpine. Leggermente attardata la Kay, sfavorita dal suo esiguo peso.

13:10 Prime otto tutte molto vicine. Baroni ottava a 4″ dalla testa della corsa. Tredicesima Casasola.

13:07 Clouse e Vas davanti dopo la partenza. Ad inseguirle le olandesi e le due azzurre. Gruppo comunque ancora molto compatto.

13:05 PARTITE! Subito van der Heijden davanti. Grande partenza di Baroni, seconda.

13:03 Peggiorato nettamente il tempo rispetto alla mattinata con la pioggia che ora cade in maniera copiosa.

12:58 Sempre meno alla partenza delle atlete che sono ora schierate sul traguardo.

12:52 L’Italia, oltre a Gaia Realini, si affiderà alla combattività di Sara Casarola e Francesca Baroni.

12:46 L’olandese Inge van der Heijden sarà la grande favorita di oggi. A contenderle lo scettro saranno le sue compagne di squadra e la britannica Anna Kay.

12:40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara femminile U23 del Mondiale 2020 di ciclocross. Le atlete partiranno tra circa 20 minuti.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della prova riservata alle donne U23 dei campionati del Mondo di ciclocross di Dubendorf. Dopo le emozioni vissute ieri con la gara Juniores e Elite femminile e quella U23 maschile, il programma della seconda giornata della competizione iridata del fango e del telaio ci presenta una corsa nella quale il Tricolore pone una concreta speranza di medaglia.

L’anno scorso la prova era stato vinta dall’olandese Inge van der Heijden, che sarà la grande favorita anche quest’anno. La fiamminga guiderà un Dream Team in cui saranno presenti anche la temibile Mannon Baker e Anniek van Alphen. A dargli del filo da torcere ci saranno la britannica Anna Kay, l’ungherese Blaka Kata Vass e la transalpina Marionne Norbert Riberolle, terza agli ultimi Europei.

Con la speranza di arrivare all’inizio della corsa già con una medaglia nel bottino azzurro, i tecnici della nazionale italiana si aspettano davvero tanto da una delle prove più attese di tutto il campionato iridato. Le grandi punte di diamante a scendere in pista per il movimento nostrano saranno Sara Casarola e Francesca Baroni, protagoniste tra l’altro di un grandissimo duello all’arma bianca agli ultimi campionati nazionali, che proveranno a mettere in difficoltà le fiamminghe imbattibili e regalare un metallo pregiato al loro Paese. Anche l’abruzzese Gaia Realini sarà della partita.

La gara prenderà il via alle ore 13.00, mentre la nostra DIRETTA LIVE inizierà circa 10 minuti prima.

Foto: UEC_Cycling