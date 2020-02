LIVE Ciclocross, Mondiali U23 femminili 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della prova riservata alle donne U23 dei campionati del Mondo di ciclocross di Dubendorf. Dopo le emozioni vissute ieri con la gara Juniores e Elite femminile e quella U23 maschile, il programma della seconda giornata della competizione iridata del fango e del telaio ci presenta una corsa nella quale il Tricolore pone una concreta speranza di medaglia.

L’anno scorso la prova era stato vinta dall’olandese Inge van der Heijden, che sarà la grande favorita anche quest’anno. La fiamminga guiderà un Dream Team in cui saranno presenti anche la temibile Mannon Baker e Anniek van Alphen. A dargli del filo da torcere ci saranno la britannica Anna Kay, l’ungherese Blaka Kata Vass e la transalpina Marionne Norbert Riberolle, terza agli ultimi Europei.

Con la speranza di arrivare all’inizio della corsa già con una medaglia nel bottino azzurro, i tecnici della nazionale italiana si aspettano davvero tanto da una delle prove più attese di tutto il campionato iridato. Le grandi punte di diamante a scendere in pista per il movimento nostrano saranno Sara Casarola e Francesca Baroni, protagoniste tra l’altro di un grandissimo duello all’arma bianca agli ultimi campionati nazionali, che proveranno a mettere in difficoltà le fiamminghe imbattibili e regalare un metallo pregiato al loro Paese. Anche l’abruzzese Gaia Realini sarà della partita.

Loading...

Loading...

La gara prenderà il via alle ore 13.00, mentre la nostra DIRETTA LIVE inizierà circa 10 minuti prima.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

michele.giovagnoli@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UEC_Cycling