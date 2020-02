LIVE Brescia-Fortitudo Bologna, Coppa Italia basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Basket, Final Eight Coppa Italia 2020: regna l’incertezza, nessuna vera favorita. Numeri, statistiche e curiosità– Coppa Italia basket 2020, il tabellone della Final Eight: orari, programma, orari, tv, streaming

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Germani Basket Brescia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 di basket maschile. Ultimo match del primo turno delle Final Eight: stasera alle 20.45 le due squadre si andranno a giocare l’ultimo posto disponibile nelle semifinali.

La Germani Basket Brescia si è qualificata alla coppa nazionale come terza in classifica. La cornice della Vitrifrigo Arena di Pesaro farà da contorno all’ultimo turno dei quarti di finale: la sfida d’andata di campionato contro gli emiliani si è conclusa 74-88 per i lombardi, mentre il ritorno si giocherà l’8 marzo. Brescia è reduce dalla vittoria su Trieste e giocherà al rientro in Serie A contro la Virtus Bologna capolista: gli uomini di Vincenzo Esposito sono al terzo posto in classifica dietro Bologna e Sassari.

La Fortitudo Bologna si sono qualificati come sesti in classifica: al momento sono ottavi, a pari punti con Venezia e Trento. La Pompea ha vinto contro Roma nell’ultimo turno di campionato, in una sfida infinita e terminata per 95-92: gli emiliani torneranno in campo contro Pistoia, attualmente al quindicesimo posto in Serie A. Antimo Martino si affida a Pietro Aradori e Kassius Robertson per provare a estromettere i lombardi dalla Coppa Italia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE match tra Germani Basket Brescia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 di basket maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento!

