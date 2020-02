LIVE Brescia-Fortitudo Bologna 73-76, Coppa Italia basket 2020 in DIRETTA: la Pompea vola in semifinale a Pesaro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.39 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

22.38 La Fortitudo Bologna batte 76-73 la Germani Brescia e vola in semifinale delle Final Eight! La Pompea viene trascinata da Aradori e Sims e recupera il vantaggio massimo degli avversari di +7 e sognano in grande: next step, Brindisi, che ha schiantato Sassari. Gli emiliani si riscattano dopo la sconfitta in Serie A e credono nel successo di Coppa Italia: i lombardi perdono terreno nel finale e non sfruttano il vantaggio dei momenti delicati. A contendersi il titolo, le migliori 4: Milano e Venezia da una parte e Brindisi e Fortitudo dall’altra.

FINE QUARTO QUARTO

73-76 FINISCE QUI! LA FORTITUDO BOLOGNA BATTE BRESCIA!

73-76 2/2 di Fantinelli in lunetta.

73-74 Cain tiene vive le speranze a 17″.

71-74 Vitali sfonda in area per tenere viva la gara.

69-74 TRIPLA DI FANTINELLI! Botta e risposta a Pesaro.

69-71 Lansdowne da tre!!! Brescia che si rilancia.

66-71 Timeout Brescia.

66-71 Sims!!! Da dentro l’area e +5 Pompea.

66-69 Sorpasso Cinciarini! Canestro dentro l’area e tiro libero dentro.

66-66 Sims riporta la situazione in parità!

66-64 Vitali riporta la situazione in vantaggio.

64-64 Aradori fa 2/2 in lunetta.

64-62 Mancinelli da tre! Non sbaglia e porta i suoi a -2.

64-59 Bryan Sacchetti fa 2/2 in lunetta.

62-59 Cinciarini porta i suoi a -3.

62-57 MOSS DA TRE! FESTIVAL DI TRIPLE.

59-57 Aradori non sbaglia in lunetta.

59-56 LO IMITA ARADORI! -3 BOLOGNA!

59-53 Abass dall’arco! +6 Brescia.

INIZIO QUARTO QUARTO

22.11 Si prospetta un ultimo quarto di fuoco a Pesaro! Brescia ha provato la fuga a +7, salvo farsi recuperare nel finale: chi andrà in semifinale?

FINE TERZO QUARTO

56-53 Cinciarini sotto canestro! -3 a fine quarto.

56-51 1/2 di Mancinelli dopo il fallo subito.

56-50 Aradori non sbaglia al tiro libero.

56-48 2/2 di Zerini in lunetta.

54-48 Mancinelli non sbaglia in lunetta.

54-47 +7 di Brescia ancora con il figlio d’arte.

52-47 2/2 di Bryan Sacchetti.

50-47 Moss sfonda in area e porta i suoi a +3.

48-47 3/3 di Cinciarini in lunetta.

48-44 Non sbaglia Aradori in lunetta.

48-43 Timeout emiliano.

48-43 Fantinelli non sbaglia sotto canestro.

48-41 Landsdowne dall’arco! +7 dei lombardi.

45-41 Fantinelli prova a tenere i suoi in partita.

45-39 Vitali non sbaglia sotto il ferro.

43-39 Leunen arriva a canestro.

43-37 Abass sfonda in area.

41-37 2/2 di Sims in lunetta.

41-35 Vitali riporta il massimo vantaggio a +6.

39-35 DALL’ARCO ABASS! +4 della Germani.

36-35 Leunen sfonda in area.

36-33 Contropiede di Lansdowne che ruba palla e piazza il +3.

34-33 Si riparte a Pesaro!

INIZIO TERZO QUARTO

21.34 Brescia supera sul gong di uno gli avversari nell’ultimo quarto di finale delle Final Eight. Aradori e Sims si sono visti superati dall’ottimo momento di Horton.

FINE SECONDO QUARTO

34-33 1/2 di Laquintana in lunetta.

33-33 Timeout di Bologna.

33-33 Horton riporta in parità la gara.

31-33 Rimbalzo di Cinciarini sotto canestro.

31-31 Zerini fa 1/2 dal tiro libero.

30-31 Fantinelli si supera sotto canestro.

30-29 Punto a punto a Pesaro: Laquintana sfonda in area.

28-29 Doppia cifra per Sims.

28-27 Vitali sfonda in area.

26-27 TRIPLA DI LEUNEN! Sorpasso Bologna.

26-24 Nuovo canestro di Sims: accorcia la Pompea.

26-22 DA TRE! LANSDOWNE DALLL’ARCO! +4 Brescia e timeout Bologna.

23-22 Primo canestro per Abass: +1 Brescia.

21-22 Timeout di Brescia.

21-22 2/3 di Cinciarini.

21-20 Lansdowne arriva sotto canestro e piazza il +2.

19-20 Sims fa 2/2 ai tiri liberi.

19-18 Mancinelli fa 1/2 al tiro libero.

19-17 Sacchetti, sotto gli occhi del padre, non sbaglia.

INIZIO SECONDO QUARTO

21.07 Equilibrio a Pesaro: Brescia e Fortitudo Bologna continuano a giocare su ottimi ritmi dopo 10 minuti di gran livello. Sugli scudi Sims e Aradori.

FINE PRIMO QUARTO

17-17 Mancinelli poco avanti la linea di tre punti!

17-15 Moss fa 2/2 in lunetta.

15-15 2/2 d Aradori in lunetta.

15-13 Laquintana da tre! +2 di Brescia.

12-13 Mancinelli fa 1/2 in lunetta.

12-12 Equilibrio a Pesaro.

12-12 Aradori si mette in proprio in area.

12-10 Lansdowne piazza il primo canestro del match.

10-10 Parità totale: Sims non sbaglia in lunetta.

10-9 Ottimo Sims nello sfuggire alla marcatura.

10-7 Vitali arriva sotto canestro: +3 Brescia.

8-7 2/2 di Horton dal tiro libero.

6-7 Sims sbaglia in lunetta.

6-7 Sims sfonda dal centro del campo.

6-5 Aradori da tre! Prima tripla degli emiliani.

6-2 Cain schiaccia! +4 Brescia.

4-2 Horton sfonda in area.

2-2 Robertson non sbaglia sotto canestro.

2-0 Vitali porta i primi due punti per Brescia.

0-0 Palla a due alla Virtifrigo Arena! Si parte.

INIZIO PRIMO QUARTO

20.42 Grande clima per uno spettacolo delle Final Eight!

20.40 L’inno suona a Pesaro!

20.38 Le squadre ultimano il riscaldamento a Pesaro.

20.36 Gli emiliani si affideranno a Pietro Aradori e Kassius Robertson per avanzare in Coppa Italia: nel prossimo turno in Serie A sfideranno Pistoia.

20.34 La Fortitudo Bologna sono a pari punti con Venezia e Trento grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro Roma per 95-92.

20.32 Brescia è reduce dalla vittoria su Trieste: al rientro in campionato sfiderà la Virtus Bologna, che ha subito uno dei pochi tonfi in una stagione perfetta.

20.29 La Germani si è qualificata come miglior terza del campionato, attuale posizione in Serie A. Gli emiliani sono ottavi dopo il sesto posto di qualificazione.

20.27 Si giocherà ancora durante una festa, come oggi, giorno di San Valentino: si veste a festa la Vitrifrigo Arena di Pesaro!

20.25 Tornano a sfidarsi Brescia e Fortitudo Bologna: la Germani ha vinto 88-74 all’andata in campionato mentre il ritorno si giocherà l’8 marzo.

20.23 L’Olimpia Milano ha surclassato i campioni in carica di Cremona: la Vanoli ha perso 86-62, finendo per concedersi agli uomini di Messina nel finale.

20.21 L’altra semifinale vedrà protagonisti Milano e i campioni d’Italia della Reyer Venezia, che ha estromesso a sorpresa i dominatori del campionato della Virtus Bologna.

20.19 La vincitrice di Brescia-Fortitudo Bologna sfiderà Brindisi, che ha schiantato Sassari 91-86: una Coppa Italia all’insegna delle sorprese quella che si concluderà domenica.

20.17 Ultimo match dei quarti di finale delle Final Eight: Pesaro è pronta a scoprire l’ultima semifinalista per concludere il tabellone.

20.15 Salve a tutti e benvenuti alla diretta live del match tra Germani Basket Brescia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 di basket maschile.

Basket, Final Eight Coppa Italia 2020: regna l’incertezza, nessuna vera favorita. Numeri, statistiche e curiosità– Coppa Italia basket 2020, il tabellone della Final Eight: orari, programma, orari, tv, streaming

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Germani Basket Brescia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 di basket maschile. Ultimo match del primo turno delle Final Eight: stasera alle 20.45 le due squadre si andranno a giocare l’ultimo posto disponibile nelle semifinali.

La Germani Basket Brescia si è qualificata alla coppa nazionale come terza in classifica. La cornice della Vitrifrigo Arena di Pesaro farà da contorno all’ultimo turno dei quarti di finale: la sfida d’andata di campionato contro gli emiliani si è conclusa 74-88 per i lombardi, mentre il ritorno si giocherà l’8 marzo. Brescia è reduce dalla vittoria su Trieste e giocherà al rientro in Serie A contro la Virtus Bologna capolista: gli uomini di Vincenzo Esposito sono al terzo posto in classifica dietro Bologna e Sassari.

La Fortitudo Bologna si sono qualificati come sesti in classifica: al momento sono ottavi, a pari punti con Venezia e Trento. La Pompea ha vinto contro Roma nell’ultimo turno di campionato, in una sfida infinita e terminata per 95-92: gli emiliani torneranno in campo contro Pistoia, attualmente al quindicesimo posto in Serie A. Antimo Martino si affida a Pietro Aradori e Kassius Robertson per provare a estromettere i lombardi dalla Coppa Italia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE match tra Germani Basket Brescia e Pompea Fortitudo Bologna, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 di basket maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento!

