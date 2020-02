Karate, qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020: i ranking aggiornati. 3 pass quasi certi per l’Italia, altri 2 in bilico

Mancano ormai meno di due mesi al 6 aprile, data cruciale per il mondo del karate dal momento che sarà il giorno nel quale i ranking verranno “congelati” e verranno di conseguenza assegnati i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che per ogni categoria olimpica sono a disposizione quattro posti, più uno per la Nazione ospitante (il Giappone, per l’appunto). A partire da questo weekend comincia un periodo particolarmente intenso per gli atleti ancora in corsa per le qualificazioni: le tre tappe consecutive di Premier League in programma a Dubai (14-16 febbraio), Salisburgo (28 febbraio-1 marzo) e Rabat (13-15 marzo) saranno assolutamente decisive. Per quanto riguarda gli italiani, Mattia Busato, Viviana Bottaro e Luigi Busà sono quasi certi di un posto alle Olimpiadi giapponesi, mentre per Angelo Crescenzo e Silvia Semeraro la qualificazione è in bilico.

Nel kata maschile, Mattia Busato è attualmente in settima posizione del ranking con 3870 punti ma, dal momento che a precederlo ci sono tre giapponesi, ora come ora sarebbe l’ultimo dei quattro qualificati ai Giochi estivi: il suo primo inseguitore è il turco Emre Vefa Goktas (2707.5), che ha però più di mille lunghezze di ritardo, molto difficili da recuperare in così poco tempo. Può dormire sonni ancor più tranquilli Viviana Bottaro, che occupa il terzo posto del ranking di kata femminile e ha di fatto già prenotato da tempo il volo per Tokyo: la trentaduenne nativa di Genova ha all’attivo 7275 punti e può vantare un distacco superiore ai 3000 punti nei confronti della prima esclusa, la turca Dilara Eltemur (3667.5).

Passando al combattimento maschile, un altro azzurro con il pass in tasca è Luigi Busà: il capitano della Nazionale italiana è al secondo posto nella classifica dei -75 kg con 6540 punti e in questa prima parte dell’anno è riuscito anche a rendere ancor più corposo il margine sul primo tra gli esclusi, l’ucraino Stanislav Horuna, fermo a quota 4627.5. Discorso completamente diverso per Angelo Crescenzo, che al momento sarebbe tagliato fuori dalla rassegna olimpica. Il campione del mondo in carica ha 7110 punti ma non ha vissuto un avvio di 2020 positivo ed è stato infatti superato dal turco Eray Samdan (7312.5), che è ora secondo nei -60 kg. Ricordiamo che alle Olimpiadi le categorie -60 kg e -67 kg si accorpano e che i quattro posti disponibili vengono distribuiti equamente tra i due gruppi, per cui Crescenzo ha necessità di posizionarsi tra i primi due della propria classe per accedere a Tokyo: le distanze sono corte, ma il karateka dovrà alzare il livello per qualificarsi.

Per quanto riguarda il kumite femminile, l’unica azzurra che al momento può nutrire concrete speranze di qualificazione è Silvia Semeraro nella categoria +61 kg, frutto dell’accorpamento tra i -68 kg e i +68 kg. La tarantina, al quinto posto del ranking unitario, ha notevolmente accorciato il distacco dalla svizzera Elena Quirici, che è passato dai 780 punti di inizio anni ai soli 135 di oggi (5625 contro 5490): la “belva umana”, così soprannominata per la sua grinta e la sua ferocia agonistica, è pronta per la volata finale e non mollerà un centimetro fino al 6 aprile. L’inizio del 2020 non è stato altrettanto positivo per Clio Ferracuti, che, appartenente alla stessa classe olimpica (+61 kg), è invece scesa fino al tredicesimo posto ed è ora distante quasi 700 punti dall’ultima qualificata dei +68 kg, la greca Eleni Chatziliadou (4237.5 contro 4935 punti).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL KARATE

antonio.lucia@oasport.it