Juventus-Fiorentina oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (2 febbraio)

Oggi, domenica 2 febbraio (ore 12.30), sarà un lunch match molto speciale per il campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Si disputerà, infatti, un incontro di grande tradizione, ovvero Juventus-Fiorentina, valido per la ventiduesima giornata.

All’Allianz Stadium di Torino assisteremo a una partita che vedrà confrontarsi due compagini, nemiche storiche nel panorama nazionale. La Vecchia Signora vuol dimenticare la sconfitta maturata al San Paolo di Napoli contro i partenopei e tra le mura amiche è intenzionata a ristabilire lo status quo, conservando i tre punti di vantaggio sull’Inter, prima inseguitrice in classifica (tre punti di distacco). Sul fronte viola, l’avvento in panchina di Beppe Iachini sembra aver dato una scossa alla compagine gigliata e questo match ha i connotati della prova del nove.

Il tecnico della Juve Maurizio Sarri potrebbe essere intenzionato a proporre il tridente offensivo formato da Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e da Douglas Costa in un 4-3-3 con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce e Bentancur, Pjanic e Rabiot in mezzo al campo. Iachini potrebbe puntare invece su un più coperto 3-5-2 con Chiesa e Cutrone in fase offensiva.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di di Juventus-Fiorentina, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-FIORENTINA: DATA, PROGRAMMA ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 2 FEBBRAIO:

12.30 Juventus-Fiorentina

JUVENTUS-FIORENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su DAZN 1.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Pezzella, Ceccherini, Ranieri, Lirola, Castrovlli, Benassi, Pulgar, Venuti, Cutrone, Chiesa. All. Iachini

