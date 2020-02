Treviso-Fortitudo Bologna oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Ventunesima giornata della Serie A 2020 e alle ore 19.00 si affrontano De’Longhi Treviso e Pompea Fortitudo Bologna in quella che è stata per molti stagioni una grande classica del basket italiano. Entrambe le squadre hanno chiuso una striscia negativa con la vittoria nell’ultimo turno di campionato rispettivamente con Pistoia e Varese. La Fortitudo ha bisogno di una vittoria per restare in zona playoff, mentre per Treviso è una delle ultime occasioni per avvicinare le prime otto della classifica.

De’Longhi Treviso – Pompea Fortitudo Bologna, sfida valevole per la ventunesima giornata della Serie A, si giocherà domenica 2 Febbraio alle ore 19.00. L’incontro sarà visibile in streaming su Eurosport Player

PROGRAMMA ORARI TV TREVISO-FORTITUDO BOLOGNA

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Ore 19.00 De’Longhi Treviso – Pompea Fortitudo Bologna

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit Ciamillo