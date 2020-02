Jorge Lorenzo, MotoGP: “In Yamaha mi sento come a casa. Io e Valentino Rossi siamo più vicini che mai”

Jorge Lorenzo ha indossato i panni del collaudatore della Yamaha in occasione dei Test MotoGP che si sono disputati nel weekend a Sepang. Lo spagnolo è tornato in sella dopo aver annunciato il ritiro al termine della passata stagione, ora dovrà dare una mano importante alla scuderia di Iwata nella lotta per il titolo mondiale. Lo spagnolo è tornato a casa, con il team dei tre diapason ha conquistato i suoi titolo iridati e qui si sente voluto bene come ha dichiarato in un’intervista concessa a The Race: “Qui mi sento come in famiglia. Non è che mi hanno trattato male in Ducati e in Honda, anzi mi hanno dato il meglio ma io soffrivo lì. In Yamaha le sensazioni sono diverse e la moto è molto familiare, soprattutto per il mio stile di guida“.

Il 32enne racconta il retroscena sul suo ingaggio: “Improvvisamente, quando ho annunciato il mio ritiro, la Yamaha è venuta da me esprimendo il suo interesse. Mi è sembrato il ruolo perfetto perché avrei potuto fare ciò che amo: guidare una moto, sentirmi parte di un progetto e poter aiutare a migliorare alcuni aspetti, senza però viaggiare e sentire la pressione di un Gran Premio“. Jorge Lorenzo ha parlato anche del suo rapporto con Valentino Rossi: “È molto difficile essere amici con un rivale diretto, perché siamo tutti killer in MotoGP: Valentino è un killer, Marc Marquez è un killer, io sono un killer, tutti vogliamo vincere e non vogliamo lasciare niente agli altri. Quando accade qualcosa di emotivo come a Sepang nel 2015 allora la relazione diventa peggiore, ci sono stati molti commenti ma il tempo è un grande guaritore. Ora io e Vale siamo più vicini che mai, forse perché il nostro interesse comune è vedere vincere la Yamaha“.

Si è parlato della possibilità di un ritorno in gara, probabilmente a Barcellona: “Al momento sono contento del mio ruolo, ho molte cose che voglio fare e cose nuove ma nella vita mai dire mai. Dopo Valencia avevo detto che al 99% non tornavo, ora forse non torno al 98%“.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse