Inter-Ludogorets ritorno Europa League: data, orario, programma, tv

Giovedì 27 febbraio si giocherà Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020 di calcio. Si tornerà in campo a sette giorni di distanza dall’incontro di ritorno, i nerazzurri si faranno supportare dal proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano e andranno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale della seconda competizione continentale per importanza. I padroni di casa partiranno comunque con i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare la compagine bulgara che cercherà il colpaccio in trasferta e che proverà a mettere in difficoltà la terza forza della Serie A dopo il match d’andata.

L’Inter farà affidamento sugli attaccanti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Il Ludogorets dovrebbe puntare sull’unica punta Keseru supportato probabilmente da Wanderson, Marcelinho, Jorginho. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INTER-LUDOGORETS, EUROPA LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

21.00 Inter-Ludogorets

INTER-LUDOGORETS, EUROPA LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse