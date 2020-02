Hockey pista, Forte dei Marmi vince il derbyssimo 4-5. Viareggio ko e vetta mantenuta

L’anticipo della diciannovesima giornata del Campionato Italiano di hockey pista regala forti emozioni. Nel derbyssimo fra Viareggio e Forte dei Marmi, spettacolo ci si attendeva e spettacolo è stato. Al PalaBarsacchi, nella città del carnevale, va in scena infatti un duello pirotecnico dove alla fine a spuntarla sono gli ospiti che si impongono sul CGC per 4-5 vincendo la gara e mantenendo la testa della classifica, in attesa che domani il Lodi provi a rispondere nel derby lombardo contro il Monza, in Brianza.

In un primo tempo ricco di emozioni i bianconeri partono subito col piede puntato sull’acceleratore: Cinquini, Lombardi e D’Anna vanno a segno venendo inframezzati nei loro centri solo dalla rete di Motaran per il temporaneo 3-1, che si trasforma però in 3-3 a cavallo fra il primo e il secondo tempo, quando Ambrosio si accende calando sul tavolo della partita una clamorosa doppietta. Si entra così nell’ultimo quarto d’ora di gara: Mattugini griffa il 3-4 poi Ambrosio – ancora lui – fredda Viareggio con il 3-5, che gli vale la tripletta personale e la firma sul gol vittoria, visto che i padroni di casa riusciranno ad accorciare le distanze grazie a D’Anna ma non a ristabilire la parità.

Con questi tre punti quindi, i rossoblu allungano in testa alla classifica a quota 43 punti. Domani invece si giocheranno Monza-Lodi, Bassano-Scandiano e Sarzana-Follonica: tre sfide che definiranno meglio la graduatoria in questo “turno spezzatino”, da concludersì addirittura mercoledì prossimo.

Venerdì 31 gennaio 2020 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

CGC VIAREGGIO – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 4-5 (3-2, 1-3)

Viareggio: Barozzi (C), D’Anna, Cinquini, Selva, Rosi – Muglia, Lombardi, Puccinelli, Cardella, Torre – All. Marabotti

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Ambrosio, Burgaya – Maremmani, Mattugini, Gallotta, Ninci, Bertozzi – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 2’00” Cinquini (rig) (V), 6’02” Motaran (F), 17’01” Lombardi (V), 18’13” D’Anna (V), 23’41” Ambrosio (F) – 2t: 2’59” Ambrosio (rig) (F), 10’05” Mattugini (F), 17’37” Ambrosio (F), 18’17” D’Anna (V)

Espulsi: 1t: 2’00” Gnata (2′) (F)

Arbitri: Carlo Iuorio di Salerno e Louis Hyde di Breganze (VI)

Foto: FISR/Sonia Fusalli