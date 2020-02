Hockey ghiaccio, EBEL 2020: terza vittoria consecutiva per Bolzano nel Pick Round

Terzo successo consecutivo per Bolzano nel Pick Round del torneo austriaco di EBEL 2019-2020: i Foxes passano sul campo del Graz con il punteggio di 1-4 e salgono a quota 9 punti in classifica, a meno sei dal Salisburgo al comando. I Red Bulls si sono imposti a Vienna per 4-2 e sono ancora imbattuti, dopo aver già dominato la regular season. I viennesi quindi restano fermi a 5 punti, distanti quattro lunghezze dagli italiani.

CRONACA DELLA PARTITA

A sbloccare l’incontro sono i padroni di casa grazie alla rete al minuto 12:00 dello svedese Joakim Hillding, su assist dello statunitense Charlie Dodero. La rimonta degli altoatesini comincia al 25′ con il gol del pari realizzato in situazione di powerplay dal canadese Brett Flemming, su servizio vincente del connazionale Stefano Giliati. Proprio Gilati, al 12′ della seconda frazione, realizza la marcatura del 2-1, ancora in superiorità numerica, imbeccato dall’azzurro Marco Insam. I biancorossi si difendono bene nell’ultimo terzo ed aumentano il divario al 47′ con la segnatura di Brett Flemming, per la terza volta in powerplay. La parola fine sulla partita viene messa a 3’30” dalla fine, con il sigillo a porta vuota di Patrick Wiercioch per il definitivo 1-4. Prossimo appuntamento per Bolzano martedì alle 19:15 in casa del Vienna, in uno scontro diretto per la seconda posizione del Pick Round davvero da non perdere.

Per vedere tutti i risultati del campionato di EBEL 2020 clicca QUI.

Per vedere la classifica generale del campionato di EBEL 2020 clicca QUI.

