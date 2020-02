Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano piega Klagenfurt e centra il secondo successo nel Pick Round

L’HCB Alto Adige Alperia è sceso sul ghiaccio per il suo terzo turno del Pick Round della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2019-2020. Bolzano ospitava Klagenfurt in un match di grande importanza per la classifica e per gli altoatesini è arrivata una importante, quanto sofferta vittoria per 3-1. Tre punti che portano i bianco-rossi al secondo posto alle spalle dei Red Bull Salisburgo che ormai appaiono imprendibili.

HCB Alto Adige Alperia – EC KAC 3-1 : in avvio di match arrivano subito i fuochi d’artificio. Wiercioch porta in vantaggio i padroni di casa dopo soli 5:25 su assist di Tauferer, quindi dopo soli sei secondi arriva il raddoppio che porta la firma di Giliati su assist di Arniel. Klagenfurt risponde immediatamente. Al minuto 7:13 ci pensa Kozek ad accorciare le distanze su assist di Unterweger per un match che inizia davvero col botto. Salvo poi, incredibilmente, bloccarsi. La battaglia è serratissima, con gli austriaci che non mollano e provano a tornare in parità. Nel finale cercano il tutto per tutto, ma Bolzano chiude i conti con Frigo che, su assist di Wiercioch segna il 3-1 al minuti 57:57. La sfida del PalaOnda va in archivio per tre punti fondamentali per i Foxes.

CLASSIFICA PICK ROUND EBEL 2019-2020

1 RBS 3 +4 12 2 HCB 3 +4 6 3 VIC 4 -3 5 4 KAC 3 -2 5 5 G99 3 -3 3

Foto: Carola Semino