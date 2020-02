Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano non si ferma più e schianta anche Vienna

L’HCB Alto Adige Alperia è sceso sul ghiaccio per la quinta partita del Pick Round della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2020. Per la formazione di Bolzano è arrivata la quarta vittoria consecutiva di questa fase della stagione che porterà ai Play-off, con un rotondo 1-4 in casa dei Vienna Capitals, confermando di essere in un ottimo momento di forma. Con questi tre punti, ed a tre turni dalla conclusione, i Foxes rafforzano la loro seconda posizione nella classifica, per una situazione migliore nella fase successiva.

Vienna Capitals – HCB Bolzano Alperia 1-4: i Foxes scendono sul ghiaccio con la chiara intenzione di dare continuità agli ottimi risultati delle ultime partite e lo mettono subito in chiaro. Il vantaggio arriva dopo soli 25 secondi grazie a Arniel che va a segno su assist di Insam. I padroni di casa non riescono ad opporsi e Giliati va subito al raddoppio al minuto 4:15. Vienna prova a reagire ed evitare con Bolzano scappi via, ma a metà del secondo tempo gli altoatesini vanno di nuova a rete. Ci pensa Bardaro al minuto 31:23 su assist di Giliati per il 3-0. La formazione di coach Cameron non si ferma più e sigla il poker dopo pochi istanti. Al minuto 33:32, infatti, Wiercioch porta il punteggio sul 4-0 superando per l’ennesima volta Zapolski. I padroni di casa si sbloccano al minuto 48:07 con Rotter che segna su assist di Flood ma ormai è troppo tardi.

CLASSIFICA PICK ROUND EBEL 2019-2020

1 RBS 5 +6 17 2 HCB 5 +10 12 3 KAC 5 -4 6 4 VIC 5 -6 5 5 G99 4 -6 3

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Carola Semino