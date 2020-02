Herald Sun Tour 2020: doppietta per Jai Hindley in salita, classifica generale ipotecata

Un 23enne australiano in nettissima ascesa. Arriva la doppietta addirittura per Jai Hindley nella corsa di casa: dopo il successo nella seconda tappa, l’oceanico si ripete anche nella quarta frazione dell’Herald Sun Tour 2020, trionfando nei 106,6 chilometri da Mansfield fino in cima al Mount Buller. Per lui ovviamente ipotecata anche la classifica generale: è leader con margine e domani resta solo una frazione totalmente pianeggiante a Melbourne.

Otto uomini all’attacco, anche con un buon margine, nelle fasi iniziali di gara: Rutsch, Perry, Toovey, Hill, Rice, Murtagh e Batt. Il plotone ha gestito la situazione e il tutto è andato a decidersi ovviamente sulle rampe del Mount Buller, ascesa di 15 chilometri al 6% di pendenza media. A prendere in mano la situazione ancora una volta gli uomini del Team Sunweb, salvo poi lasciare spazio alla Mitchelton-SCOTT, che ha provato il cambio di passo con Yates. Tratto di salita però non troppo impegnativo, con il gruppo che non si è andato a frazionare.

A 3 chilometri dal traguardo l’attacco in solitaria di James Piccoli: il canadese della Israel Start-Up Nation è riuscito a guadagnare qualche secondo, ma la reazione è stata eccezionale nell’ultimo chilometro con il giovanissimo Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team) che è andato via assieme al leader Jai Hindley. Il capitano della Sunweb è riuscito a prevalere nello sprint, con Berwick secondo (anche nella generale), mentre terza piazza per Jay Vine.

Foto: Twitter Herald Sun Tour