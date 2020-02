Golf, Tony Finau prende il comando del Phoenix Open 2020 dopo la terza giornata davanti a Webb Simpson e JB Holmes

Il Moving Saturday del golf non tradisce quasi mai e anche in Arizona, dove è in corso il Waste Management Phoenix Open 2020, si è appena concluso un terzo round elettrizzante. In una giornata che ha visto in tanti inseguitori capaci di registrare score molto bassi e quelli che erano nelle prime posizioni faticare a rimanerci, lo statunitense Tony Finau si è portato in testa da solo grazie a un giro in 62 colpi (-9) che lo ha portato al -16 complessivo per il torneo. Il connazionale Webb Simpson è restato in scia al rivale per tutta la durata del round e ha chiuso alla fine in 7 colpi sotto al par il proprio giro (-15 per il torneo), per via di un brutto bogey arrivato alla penultima buca giocata. I due partiranno dunque insieme domani pomeriggio nel flight finale.

Finau aveva iniziato la giornata in decima posizione ma è stato in grado di mettere a segno sette birdie e un eagle in quello che diventa a pari merito il miglior round della sua carriera sul PGA Tour. In particolare, però, un episodio renderà ancora più speciale il giro del 30enne americano. Al liceo Finau era infatti una grande promessa del basket, cresciuto nel mito di Kobe Bryant, e oggi sul tee dell’elettrico par 3 della 16 si è presentato con la canotta della stella dei Lakers addosso. Il suo colpo ha sfiorato la buca in uno, mandando in visibilio la folla sulle tribune e rendendo così indelebile questo personale e toccante tributo.

J.B. Holmes, il leader dopo la giornata di ieri, è incappato in un opaco 70 (-1) che lo ha fatto scivolare a -14 in terza posizione (a parimerito con il connazionale Hudson Swafford), ma restando a soli due colpi dalla testa le sue chance per andare a caccia del successo domani restano ottime. Lo stesso non si può certo dire per altri due americani come Wyndham Clark e Billy Horschel, secondo e terzo questa mattina, che hanno commesso tanti errori e firmato una carta, rispettivamente, da 74 e 73 colpi, precipitando nella leaderboard fino al 16esimo posto.

Molto complicata sarà la possibilità di vittoria per lo spagnolo Jon Rahm, che sta cacciando la prima posizione mondiale. L’iberico dopo il -3 odierno si è attestato in undicesima posizione a -10 e gli servirà una partenza a razzo per provare un miracoloso riaggancio con i primi. Gli altri nomi di peso: Bubba Watson 16esimo a -9, Justin Thomas 21esimo a -8 e Rickie Fowler 40esimo a -5.

CLASSIFICA DOPO IL TERZO GIRO – PHOENIX OPEN 2020:

1. Tony Finau: -16 (62)

2. Webb Simpson: -15 (64)

T3. Hudson Swafford: -14 (66)

T3. J.B. Holmes: -14 (70)

T5. Xander Schauffele: -13 (66)

T5. Adam Long: -13 (66)

T5. Scott Piercy: -13 (68)

T8. Mark Hubbard: -12 (64)

T8. Byeong Hun An: -12 (70)

michele.brugnara@oasport.it

Foto: LaPresse