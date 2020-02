Golf, lo European Tour si sposta in Australia per il ISPS Handa Vic Open 2020. Haotong Li e Lucas Herbert i favoriti, nessun italiano al via

Lo European Tour, superato l’emozionante Desert Swing ricco di fascino e condito da giocatori di peso, vola questo fine settimana in Australia per un evento associato al Tour Australasiano, l’ISPS Handa Vic Open 2020. L’evento si terrà al 13th Beach Golf Club di Geelong (Victoria) ed è storicamente abbastanza rinomato nel circuito oceanico del golf, molto meno in quello europeo anche perché fa parte del calendario solamente dalla passata stagione. Basti pensare che nelle cinquanove edizioni del torneo in ben cinquantacinque hanno trionfato portacolori australiani o neozelandesi, a testimoniare come, di fatto, si tratti di una settimana di “riposo” per quasi tutti i big americani e del vecchio continente.

L’edizione 2020 non fa eccezione, visto che nel field che si presenta ai nastri di partenza del torneo non è presente nessuno dei primi 78 giocatori dell’ordine di merito mondiale. Il favorito d’obbligo è senza dubbio il talentuoso cinese Haotong Li, che avrà la grande occasione dunque di tornare al successo per la prima volta dall’Omega Dubai Desert Classic del 2018 nel quale sconfisse in un serrato testa a testa niente poco di meno che il nordirlandese Rory McIlroy che tornerà lunedì numero 1 del mondo dopo quasi 5 anni.

A provare a contendere il successo all’asiatico saranno i padroni di casa Lucas Herbert e Brad Kennedy, con lo scozzese David Law che cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2019 a sorpresa con lo score di -18. Non ci sarà nessun azzurro al via, tutti gli italiani sono rientrati in patria per una settimana di meritato riposo dopo le fatiche in Medio Oriente.

Per vivere le emozioni dell’ ISPS Handa Vic Open 2020 2020 si potrà sfruttare il servizio offerto da Golf TV, il canale digitale che trasmette i più importanti eventi golfistici di PGA Tour e European Tour.

Foto: shutterstock.com