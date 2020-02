Ginnastica, la Serie A torna in campo! Seconda tappa ad Ancona: la Brixia delle Fate per dominare, lotta per il podio

La Serie A 2020 di ginnastica artistica è pronta per vivere la seconda tappa che andrà in scena sabato 22 febbraio al PalaRossini di Ancona, sarà il capoluogo marchigiano a ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre. Stiamo entrando pian piano nel vivo della stagione che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si tornerà in pedana a tre settimana di distanza dalla gara d’apertura a Firenze e si preannuncia sicuramente grande spettacolo anche perché molte ragazze hanno già fatto capire di essere in buona forma dopo il lungo inverno di allenamenti. Ne vedremo delle belle per questo evento centrale della “regular season”, ricordiamo infatti che sono previste tre tappe prima dell’innovativa Final Six che assegnerà il tricolore.

Si riparte con la consueta certezza: la Brixia Brescia pronta a dominare. Le Campionesse d’Italia sono di un altro pianeta e viaggiono almeno tre livelli sopra tutte le altre formazioni, le Leonesse sono reduci dalla schiacciante vittoria del Mandela Forum e puntano a un agevole bis che oggettivamente non è in discussione vista l’elevata caratura tecnica del sodalizio guidato da Enrico Casella (il DT sarà però assente perché impegnato in Coppa del Mondo accanto a Vanessa Ferrari). Le Fate sono pronte a un nuovo strepitoso dominio: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio cercheranno di regalare nuove emozioni dopo la buona prova offerta all’inizio, in squadra ci saranno tra le altre anche Martina Maggio e Veronica Mandriota.

Come sempre si lotterà per il secondo posto. Cercherà di replicarsi il Centro Sport Bollate dopo quanto fatto a Firenze, Giada Grisetti e Micol Minotti vogliono ancora fare bene e salire sul podio. Ci si aspetta una pronta risalita della Gal Lissone guidata da Elisa Meneghini e dalla fuoriclasse russa Angelina Melnikova dopo il brutto nono posto all’esordio mentre difficilmente il Giglio Montevarchi riuscirà a replicare il terzo posto casalingo visto che Lara Mori sarà assente perché impegnata in Coppa del Mondo. Proveranno ad approfittarne la WSA San Benedetto del Tronto e l’Artistica 81 Trieste ma attenzione alle potenzialità della Ginnastica Civitavecchia che può fare molto bene con Giulia Bencini e Giulia Cotroneo. Desiree Carofiglio ha incantato tre settimane fa sul giro completo offrendo una gara da urlo, la milanese vuole brillare ancora col body della Fanfulla Lodi che può entrare in top-5.

Foto LPS/Filippo Tomasi