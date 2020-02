Ginnastica, Coppa del Mondo 2020: le avversarie di Vanessa Ferrari e Lara Mori. Carey la big, Bachynska fa paura

Vanessa Ferrari e Lara Mori parteciperanno alla tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica che andrà in scena nel weekend a Melbourne (Australia), terzultimo appuntamento per il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). Le azzurre sono appaiate al secondo posto in classifica a quota 70 punti, sei in meno della statunitense Jade Carey che si trova al comando. L’americana sarà la grande favorita per la vittoria al corpo libero anche nella terra dei canguri ma dovrebbe conquistare il suo pass olimpico attraverso la graduatoria al volteggio. Proprio per questo motivo la lotta tra Ferrari e Mori vale sostanzialmente il biglietto per il Giappone.

La bresciana, detentrice del titolo dopo l’apoteosi di dodici mesi fa, ha bisogno di almeno un secondo posto per migliorare il suo score mentre la toscana necessita di una vittoria se vuole incrementare il proprio punteggio. Quali saranno le avversarie delle italiane nella terra dei canguri? Abbiamo già detto di Jade Carey che lo scorso anno vinse a Baku e a Doha, è la vicecampionessa mondiale alla tavola e ha in dote un esercizio condito di grandissime difficoltà: salvo errori gravi sembra avere la vittoria in pugno.

Le rivali più temibili per le nostre portacolori in ottica podio sono la britannica Claudia Fragapane (ormai rientrata dall’infortunio, da verificare la sua forma dopo la brutta gara di Cottbus), l’ucraina Anastasiia Bachynska (ha vinto in autunno in Germania e sta inseguendo le azzurre in classifica), la canadese Isabela Onyshko che al quadrato è sempre in grado di dire la sua, l’australiana Georgia Godwin che avrà il vantaggio di competere in casa. Da prendere con le pinze le due giapponesi Ayaka Sakaguchi e Kiko Kawajima anche se in condizioni tipo sembrano essere inferiori alle italiane, tutta da capire la russa Iana Vorona che si affaccia sul palcoscenico importante, da non dimenticare l’altra ucraina Diana Varinska. Venerdì 21 febbraio spazio alle qualifiche, le migliori otto accederanno alla finale di domenica.

