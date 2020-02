Ginnastica artistica, l’Italia e i nomi nuovi della classe 2006: il futuro azzurro, da Angela Andreoli a Giorgia Leone

La FIG ha aggiornato il database in cui sono inseriti i nomi delle ginnaste che sono in possesso del tesserino internazionale per praticare artistica. L’Italia è presente con 29 atlete, sono presenti naturalmente tutte le Fate, Vanessa Ferrari, Lara Mori e le altre atlete di punta del nostro movimento ma oggi ci soffermiamo sulle azzurre più giovani presenti nel listone della Federazione Internazionale ovvero quelle della classe 2006 che possono competere nella categoria juniores. Queste ragazze di 13-14 anni sono molto interessanti e in questa stagione avranno l’occasione di mettersi in mostra agli Europei di categoria che andranno in scena a Parigi tra fine aprile e inizio maggio in contemporanea con la rassegna continentale seniores. L’Italia può contare su delle under 14 dal grande talento e che stanno già lavorando per le Olimpiadi di Parigi 2024 (non sono selezionabili per Tokyo 2020 visto il limite d’età imposto dal regolamento).

Angela Andreoli e Giorgia Leone sono le ragazze più interessanti, entrambe tesserate per la Brixia Brescia e già in auge negli ultimi anni durante i quali hanno offerto degli esercizi di qualità e hanno dimostrato di avere degli ampi margini di miglioramento. Non hanno gareggiato nella prima tappa di Serie A andata in scena un paio di settimane fa ma sicuramente saranno protagoniste nei prossimi eventi. Manila Esposito ha dimostrato di avere dei buoni mezzi col body di Civitavecchia, a Firenze aveva avuto modo di esprimersi tra parallele e trave, attrezzi su cui può offrire delle prove di sostanza se dovesse riuscire a evitare delle sbavature. L’altra 2006 inserita nel database della FIG è Diana Barbanotti, un nome ancora poco conosciuto al grande pubblico e che si sta distinguendo con i colori della Juventus Nova Melzo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it