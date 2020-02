Ginnastica artistica, Asuka Teramoto si è rotta il tendine d’Achille: addio Olimpiadi 2020! Assenza pesante per il Giappone

Mancano poco più di cinque mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e arriva già la prima importantissima defezione per quanto riguarda la ginnastica artistica: la giapponese Asuka Teramoto non potrà essere della partita, la 24enne è stata costretta a rinunciare con larghissimo anticipo ai Giochi a causa della rottura del tendine d’Achille riportata lo scorso 6 febbraio durante un allenamento al corpo libero (si è già sottoposta a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito). Sarebbe stata la sua terza partecipazione in una rassegna a cinque cerchi dopo Londra 2012 e Rio 2016.

Stiamo parlando di una validissima atleta, capace di piazzarsi per tre volte nella top ten del concorso generale ai Mondiali e da sempre trascinatrice della squadra: il Giappone deve fare i conti con un’assenza importante che indubbiamente avrà delle ripercussioni sulle padrone di casa, la loro rincorsa verso il podio appare oggettivamente più complicata. Si dovrà ora puntare su Mai Murakami (già Campionessa del Mondo al corpo libero), Hitomi Hatakeda, Aiko Sugihara per cercare il colpaccio di fronte al proprio pubblico nell’evento più importante del quadriennio.

Foto: Lapresse