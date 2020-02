Fed Cup 2020, l’Italia chiude il girone con la sfida alla Grecia: azzurre a un passo dal primo posto

L’Italia ha cominciato alla grande l’avventura nella Fed Cup 2020: le azzurre di Tathiana Garbin hanno sconfitto Austria ed Estonia nelle prime due sfide del Gruppo I della zona Europa/Africa e oggi pomeriggio, sempre presso il Tallink Tennis Center di Tallinn, affronteranno la Grecia con l’obiettivo di ottenere il primato nel girone B.

La formazione del Bel Paese mercoledì ha esordito in modo convincente annientando l’Austria: Camila Giorgi ha avuto un inizio a rilento perdendo a sorpresa il primo set contro Mira Antonitsch, ma poi è stata abile nel ribaltare la situazione; Jasmine Paolini, invece, ha letteralmente dominato contro Julia Grabher e, infine, il doppio formato da Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan ha regolato agevolmente Melanie Klaffner e Sinja Kraus. Ieri le azzurre hanno concesso il bis, battendo le padrone di casa dell’Estonia per 2-1: Elisabetta Cocciaretto ha annichilito Elena Malygina, Camila Giorgi si è arresa dopo una dura battaglia alla numero 22 del ranking Anett Kontaveit e, infine, la coppia Paolini-Trevisan si è aggiudicata il doppio di spareggio contro Valeria Gorlats e Katriin Saar.

La Grecia, orfana della stella Maria Sakkari, ha collezionato finora una vittoria e una sconfitta: mercoledì le elleniche hanno avuto la meglio sull’Estonia per 2-1, mentre ieri si sono inchinate all’Austria, sempre per 2-1. A trascinare la formazione allenata da Anastasios Bavelas è stata una sorprendente Valentini Grammatikopoulou: la ventiduenne nativa di Kilkis, numero 280 del ranking WTA, ha vinto i due singolari disputati finora, mentre nel doppio con la compagna Despina Papamichail il bilancio è di un successo e un ko.

L’Italia guida la classifica del girone B con il record di 2-0, inseguita proprio dalla Grecia e dall’Austria (1-1), mentre l’Estonia è il fanalino di coda con lo score di 0-2. Ricordiamo che la formula della competizione prevede che le prime due classificate sabato andranno a sfidare le corrispettive del girone A (composto da Ucraina, Croazia e Bulgaria) per ottenere un posto nei playoff di aprile, che a loro volta metteranno in palio i posti per le qualificazioni al World Group di febbraio 2021. All’Italia basta vincere uno dei match in programma oggi per essere certa del primo posto nel raggruppamento: sarebbe un piazzamento molto importante perché con ogni probabilità permetterebbe alle azzurre di evitare la temibile Ucraina di Elina Svitolina e Dayana Yastremska.

