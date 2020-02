Fed Cup 2020: i risultati del Gruppo I. L’Estonia fa il colpo e va ai playoff, primo posto per Ucraina, Serbia e Polonia

Con la giornata odierna si è completata la fase a gironi del Gruppo I della zona Europa/Africa della Fed Cup 2020 e sono stati dunque stabiliti gli spareggi in programma domani, che metteranno i palio i posti per i playoff di aprile. Andiamo a vedere quanto successo in Estonia e Lussemburgo, sedi dei due eventi in questione.

A Tallinn l’Italia ha sconfitto senza alcun problema la Grecia, chiudendo quindi a punteggio pieno il proprio cammino nel girone B: un secco 3-0 quello con cui la formazione di Tathiana Garbin ha liquidato le elleniche. Nel raggruppamento delle azzurre l’Estonia ha centrato un successo fondamentale contro l’Austria, che le ha regalato il secondo posto e la possibilità di giocarsi lo spareggio domani contro l’Ucraina. Terza piazza per la Grecia, ultime proprio le austriache che dovranno scendere in campo contro la Bulgaria per evitare la retrocessione nel Gruppo II. Nel girone A, invece, l’Ucraina di Svitolina e Yastremska si è sbarazzata con un secco 3-0 della Croazia: primo posto per loro, secondo per le croate, terzo per la Bulgaria.

In Lussemburgo, invece, nel girone A la Serbia si è assicurata il primo posto vincendo per 2-1 contro la Svezia, mentre nel girone B la Polonia ha surclassato la Turchia (3-0). Gli spareggi di domani saranno: Serbia-Slovenia e Polonia-Svezia, mentre Lussemburgo-Turchia sarà la sfida per la salvezza.

FED CUP, GRUPPO I: I RISULTATI DI OGGI

TALLINN

Girone A

Ucraina-Croazia 3-0

Classifica: Ucraina 2W (6-0), Croazia 1W (2-4), Bulgaria (1-5)

Girone B

Italia-Grecia 3-0

Estonia-Austria 2-1

Classifica: Italia 3W (8-1), Estonia 1W (4-5), Grecia 1W (3-6), Austria 1W (3-6)

LUSSEMBURGO

Girone A

Serbia-Svezia 2-1

Classifica: Serbia 2W (4-2), Svezia 1W (3-3), Lussemburgo (2-4)

Girone B

Polonia-Turchia 3-0

Classifica: Polonia 2W (5-1), Slovenia 1W (3-3), Turchia (1-5)

