F1, Test Barcellona 2020: risultati e classifica 19 febbraio (mattino). Bottas in testa, settimo Leclerc

Con i primi test di Barcellona è ufficialmente scattata la stagione 2020 di F1. Nella mattinata il più veloce è stato il pilota della Mercedes Valtteri Bottas, seguito da Sergio Perez della Racing Point e da Max Verstappen della Red Bull. Per quanto riguarda la Ferrari, è sceso in pista Charles Leclerc a causa di un improvviso attacco influenzale di Sebastian Vettel: il monegasco non ha particolarmente brillato, settima piazza per lui. Di seguito la classifica della prima tranche di test, in attesa della sessione pomeridiana (a partire dalle 14.00).

F1, TEST BARCELLONA 2020: RISULTATI E CLASSIFICA

Valtteri Bottas (Mercedes) 1:17.313 Sergio Perez (Racing Point) +0.062 Max Verstappen (Red Bull) +0.474 Carlos Sainz (McLaren) +0.688 Estaban Ocon (Renault) +0.691 George Russell (Williams) +0.855 Charles Leclerc (Ferrari) +0.976 Robert Kubica (Alfa Romeo) +1.073 Kevin Magnussen (Haas) +1.153 Daniil Kvyat (AlphaTauri) +1.171

FOTOCATTAGNI