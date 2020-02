Il conto alla rovescia sta per scadere. A Barcellona (Spagna) avranno luogo i test del Mondiale 2020 di F1 con le nuove vetture e la curiosità è tanta per vedere all’opera le monoposto e iniziare a capire quali potranno essere gli equilibri. Indubbiamente la Mercedes sarà la squadra da battere, reduce dai suoi sei successi consecutivi. La Ferrari ha la motivazione di interrompere il digiuno, che dura dal 2007, augurandosi che la SF1000 possa permettere al tedesco Sebastian Vettel e al monegasco Charles Leclerc di lottare fino in fondo per l’iride. Attenzione però a sottovalutare la Red Bull. Il progetto di Milton Keynes è molto ambizioso e la partnership con Honda potrebbe portare a qualcosa di assai pericoloso per gli avversari, avendo poi a disposizione un pilota di eccellenti qualità come Max Verstappen.

F1, Test Barcellona 2020: programma, orari, tv e streaming. C’è la diretta su Sky

Dal 19 febbraio inizieremo ad ascoltare il rombo dei motori della F1. Ogni sessione comincerà alle ore 9.00 del mattino per poi concludersi alle 18.00 (con un’ora di pausa a metà giornata), perciò saranno ben 48 le ore a disposizione dei team per raccogliere il maggior numero di dati possibili prima di preparare la vettura definitiva del Gran Premio d’Australia. La bella notizia è che i test di Barcellona saranno trasmessi in diretta completa da Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali. Di seguito la programmazione:

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

09.00-13.00 / 14.00-18.00 Test F1, prima giornata

Loading...

Loading...

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO:

09.00-13.00 / 14.00-18.00 Test F1, seconda giornata

VENERDÌ 21 FEBBRAIO:

09.00-13.00 / 14.00-18.00 Test F1, terza giornata

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO:

09.00-13.00 / 14.00-18.00 Test F1, quarta giornata

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO:

09.00-13.00 / 14.00-18.00 Test F1, quinta giornata

VENERDÌ 28 FEBBRAIO:

09.00-13.00 / 14.00-18.00 Test F1, sesta giornata

