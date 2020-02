F1, Test Barcellona 2020: il Mondiale inizia adesso! Primi riscontri della pista, parte la sfida Ferrari vs Mercedes

Signore e signori, il Mondiale di Formula Uno 2020 è pronto al via! No, è ancora presto per il primo appuntamento ufficiale, ovvero il Gran Premio di Australia di Melbourne che sarà di scena nel fine settimana del 15 marzo, ma siamo comunque ai nastri di partenza del vero e proprio antipasto della stagione: i test pre-stagionali del Montmelò. Anche se i giorni di lavoro in pista sono stati ridotti da otto a sei, le prove sulla pista catalana saranno quanto mai importanti e indicative in vista di ciò che vedremo nei 21 appuntamenti del campionato (dato che il ventiduesimo, il Gran Premio della Cina, è stato cancellato per le ben note vicende del coronavirus).

Vivremo due finestre di tre giorni ciascuna con otto ore di sessione (suddivise in quattro al mattino e altrettante al pomeriggio) che inizieranno a darci una quadro della situazione leggermente più chiaro sui rapporti di forza in pista. L’anno scorso ci gustammo otto giornate intense nelle quali la Ferrari sembrava essere in netto vantaggio rispetto a Mercedes e Red Bull, salvo poi crollare tutto sin dall’esordio dell’Albert Park di Melbourne. In questo 2020, quindi, tutto andrà soppesato con grande attenzione, con i tempi che non saranno da prendere come oro colato, ma con diversi spunti che andranno tenuti bene sott’occhio.

In primo luogo dovremo analizzare il comportamento delle nuove vetture a livello generale, specialmente sulle lunghe distanze. L’affidabilità è un aspetto fondamentale, se non decisivo, in questa epoca della Formula Uno, e le Frecce d’Argento, per esempio, oltre ad unire grandissime prestazioni, hanno sempre avuto una solidità invidiabile. Un anno fa, invece, la Ferrari iniziò a mostrare i primi scricchiolii proprio nel corso della seconda settimana dei test, per cui il primo imperativo sarà non ripetere queste problematiche. Il secondo punto di grande rilevanza saranno, come è ovvio che sia, le gomme.

Non vedremo le gomme Pirelli 2020, bocciate dai team dopo i test di dicembre in quel di Abu Dhabi, bensì gli pneumatici 2019. Un motivo di curiosità ulteriore che metterà in esame le nuove vetture con le mescole che, come sempre, saranno fondamentali nel corso dei long run, e quindi dei Gran Premi futuri. Dati, tempi e statistiche saranno quanto mai da prendere con le molle, conoscendo che la Mercedes spesso gioca a nascondersi, ma diversi spunti potranno essere presi dai sei giorni di test del Montmelò. La sfida della Ferrari contro il team di Brackley è già lanciata, con tanta concretezza e pochi voli pindarici. Il Mondiale 2020 di Formula Uno è ormai alle porte, e ogni chilometro sulla pista di Barcellona potrà essere decisivo nella lunga volata di questo campionato.

Foto: Lapresse