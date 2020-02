F1, Test Barcellona 2020 in tv: le sessioni pomeridiane saranno in diretta su Sky

Le sessioni pomeridiane dei Test F1 2020, in programma a Barcellona dal 19 al 21 febbraio, saranno trasmesse in diretta tv su Sky. La giornalista Mara Sangiorgio ha confermato il palinsesto per la prima finestra di prove sul circuito catalano dove tra meno di due settimane inizierà la stagione delle Formula Uno: le quattro ore dei tre pomeriggi di Test saranno dunque visibili in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 gli appassionati della massima categoria automobilistica potranno seguire l’evento in tempo reale e iniziare a capire quali sono i valori in campo alla vigilia del Mondiale che scatterà poi il 15 marzo col GP d’Australia.

La Ferrari si presenta con grandi ambizioni e insegue quel titolo che manca dal 2007, Sebastian Vettel e Charles Leclerc vorranno già essere protagonisti a partire da questi Test dove dovranno trovare il giusto feeling con la nuova monoposto e carpire alcuni segreti utili in vista delle gare. La Scuderia di Maranello è pronta per l’estunuante battaglia con la Mercedes di Lewis Hamilton e non va sottovalutata la Red Bull che con Max Verstappen può fare molto bene. Di seguito il calendario completo, il progrmama dettagliato, le date e gli orari dei Test F1 2020 a Barcellona (19-21 febbraio) con il relativo palinsesto tv e streaming. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta integrale, comprensiva delle sessioni del mattino.

CALENDARIO TEST F1 BARCELLONA 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

09.00-13.00 Test F1, sessione mattutina (DIRETTA LIVE scritta su OA Sport)

14.00-18.00 Test F1, sessione pomeridiana (diretta tv su Sky, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO:

09.00-13.00 Test F1, sessione mattutina (DIRETTA LIVE scritta su OA Sport)

14.00-18.00 Test F1, sessione pomeridiana (diretta tv su Sky, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO:

09.00-13.00 Test F1, sessione mattutina (DIRETTA LIVE scritta su OA Sport)

14.00-18.00 Test F1, sessione pomeridiana (diretta tv su Sky, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse