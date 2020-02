F1, Nico Rosberg: “Vettel è ambizioso, la Mercedes può essere una buona opzione per lui nel 2021”

All’alba della nuova stagione di F1, che parte proprio ora con i primi test a Barcellona, Nico Rosberg ha rilasciato ad RTL dichiarazioni interessanti: l’ex pilota della Mercedes, campione del mondo nel 2016, ha parlato di Vettel, di Hamilton e del nuovo regolamento per il 2021.

Per quanto riguarda Sebastian Vettel, Rosberg che lo conosce molto bene ha ipotizzato un futuro in Mercedes per il connazionale: “Sebastian è molto autocritico, lavora duro ed è ambizioso. Se le cose vanno bene, potrà avere una macchina molto competitiva nel 2021. E la Mercedes può essere per lui una buona opzione“.

Poi il tedesco ha detto la sua anche sul futuro del campione del mondo Lewis Hamilton: “Può rimanere alla Mercedes, andare alla Ferrari o stare a casa sua in Colorado. Queste sono sicuramente le tre opzioni più attendibili. A 35 anni arriva anche un momento in cui magari vuoi pensare ad altre cose, tipo la famiglia. Vedremo”.

Il 2021 è presentato come l’anno della grande rivoluzione in F1, ma Rosberg è sicuro che la stagione che arriva regalerà ugualmente scintille: “Quest’anno non sarà una stagione di transizione, tutti vogliono vincere. Ma è indubbio che i team che non competono per vincere il Mondiale stiano già lavorando allo sviluppo di quella macchina”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse