Ferrero sicuro di Alcaraz: “Abbiamo una strategia per creare qualche danno a Sinner”

Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Ormai quello tra i due è il match del presente del tennis, questa volta c’è di mezzo l’accesso all’ultimo atto del Roland Garros. E i due team alle spalle dell’azzurro e del maiorchino sono già al lavoro per capire su cosa spingere e su cosa no in vista del match di domani. Il primo a scoprire un po’ le carte è Juan Carlos Ferrero, coach di Alcaraz.

“L’infortunio all’avambraccio non ci ha permesso di giocare l’intera stagione sulla terra battuta – afferma l’iberico – ma penso che ad oggi è al 95% della condizione. Fa ancora un po’ di fatica a colpire il dritto in maniera naturale come solito, Ma credo siamo ad un ottimo livello, arriviamo con più fiducia rispetto allo scorso anno“.

Su chi può essere favorito, Ferrero non si sbottona: “Sempre difficile in un incrocio così combattuto. penso che Sinner sia migliorato molto su questa superficie e che sia migliorato nella varietà di gioco. Prima giocava più da fondo, andava poco a rete e di palle corte, ma credo si sia evoluto bene poiché lavora per questo. Anche se ha raggiunto il numero 1 al mondo, non penso si fermerà ma continuerà a migliorarsi giorno dopo giorno poiché è giovane come Carlos, ed entrambi cercano di migliorarsi“.

Ma se si parla di strategia, l’ex numero 1 al mondo pensa di avere una tattica: “Abbiamo una strategia. Ovviamente, se contro uno come Sinner non hai una strategia, allora ci sono sempre più complicazioni. Ma quello che succede è che entrambi sono così bravi che molte volte non giocano più secondo degli schemi. Ma abbiamo un’idea abbastanza chiara di cosa poter fare per provocare qualche danno nel suo gioco“.