F1, come vedere la presentazione della Ferrari 2020: orario, tv, diretta streaming, palinsesto

Il conto alla rovescia sta per finire, domani pomeriggio potremo finalmente ammirare per la prima volta la nuova Ferrari che parteciperà al Mondiale 2020 di Formula Uno. I vertici di Maranello, rispetto alle passate stagioni, hanno deciso di togliere i veli alla monoposto nello storico Teatro Municipale “Romolo Valli” di Reggio Emilia, città del tricolore. L’appuntamento con la presentazione ufficiale della nuova Rossa è in programma martedì 11 febbraio 2020 a partire dalle ore 18.30.

Vedremo se le indiscrezioni invernali saranno confermate, con la scuderia emiliana che avrebbe modificato notevolmente il DNA della SF90 per dare l’ultimo assalto al titolo iridato contro la Mercedes prima della rivoluzione regolamentare del 2021. La line-up dei piloti è stata confermata, con il tedesco Sebastian Vettel ed il monegasco Charles Leclerc pronti a cominciare il campionato in una situazione di parità dal punto di vista delle gerarchie all’interno del team. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e sui canali social della Ferrari.

PROGRAMMA E DATA PRESENTAZIONE FERRARI F1 2020

Martedì 11 febbraio

ore 18.30 — Presentazione Ferrari 2020

PRESENTAZIONE FERRARI IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport F1

Diretta streaming sui canali social della Ferrari, sul sito ufficiale e su Sky Go

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse