Ettore Messina, Olimpia Milano-Alba Berlino 96-102: “Troppa fatica in difesa. Fatto un passo indietro”

MILANO – Al Forum d’Assago, nella ventitreesima giornata della stagione regolare di Eurolega, l’Olimpia Milano capitola 96-102 sotto i colpi di un’Alba Berlino che si prende l’affermazione esterna con pieno merito. Alle “Scarpette Rosse” non riesce quindi il due su due casalingo contro le squadre tedesche, dopo che giovedì scorso aveva battuto il Bayern Monaco in casa al termine di una rimonta clamorosa. Le cose peraltro si complicano in ottica playoff, visto che i meneghini venerdì dovranno fare visita al Barcellona. Al termine della gara, ecco le parole di coach Ettore Messina.

“Prima di tutto faccio i complimenti agli avversari – esordisce il tecnico dei milanesi – per quanto riguarda noi, c’è poco da commentare: abbiamo realizzato 45 punti nel primo tempo cercando di parlarci nello spogliatoio per lavorare sulla tenuta difensiva, ma nel secondo tempo abbiamo fatto peggio. E’ stata una prestazione mediocre sotto questo punto di vista, nulla da aggiungere.

Abbiamo avuto una buona performance a livello offensivo, ma a un certo punto c’è venuta l’ansia di fare canestro per forza perchè nella nostra metà campo non riuscivamo a tenere botta, in particolare a rimbalzo. Non siamo una buona squadra a livello difensivo, ci sono delle lacune che sono sotto gli occhi di tutti, ma questo non credo offenda nessuno. Facciamo fatica nell’uno contro uno, il rendimento è altalenante: stasera abbiamo registrato un passo indietro”.

Queste invece le dichiarazioni di Aíto García Reneses, allenatore dell’Alba Berlino: “Siamo felici della nostra vittoria e dei nostri giocatori. E’ stata un’affermazione ottenuta con intensità e concentrazione, in un momento pieno di partite in varie competizioni. Abbiamo giocato domenica, oggi e lo faremo giovedì. Diventa praticamente impossibile allenarsi e a volte questo rischi di pagarlo”.

Foto Mattia Ozbot / Ciamillo-Castoria