DIRETTA Sanremo 2020, LIVE 7 febbraio: programma di stasera, ospiti, presentatrici, cantanti in gara

Il 70° Festival di Sanremo proseguirà oggi, venerdì 7 febbraio, alle ore 20.30: al teatro Ariston nel corso della quarta serata i 24 Campioni riproporranno i loro brani, inoltre conosceremo il vincitore della sezione Nuove Proposte. A votare questa sera sarà la Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private), che voterà attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi, dalla sala Roof del Teatro Ariston, ed il risultato odierno concorrerà per la classifica finale del Festival.

A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Francesca Sofia Novello ed Antonella Clerici, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti in tutte le serate), Gianna Nannini e Coez, Tony Renis, Johnny Dorelli, Ghali e Dua Lipa.

Questi i quattro giovani rimasti in gara:

Fasma

Marco Sentieri

Tecla

Leo Gassmann

Questi i 24 big in gara:

Bugo e Morgan – Sincero.

Alberto Urso – Il sole ad est.

Tosca – Ho amato tutto.

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74).

Piero Pelù – Gigante.

Elodie – Andromeda.

Le Vibrazioni – Dov’è.

Riki – Lo sappiamo entrambi.

Rancore – Eden.

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare).

Marco Masini – Il confronto.

Levante – Tikibombom.

Achille Lauro – Me ne frego.

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso.

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango.

Raphael Gualazzi – Carioca.

Giordana Angi – Come mia madre.

Diodato – Fai rumore.

Anastasio – Rosso di rabbia.

Enrico Nigiotti – Baciami adesso.

Irene Grandi – Finalmente io.

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr.

Francesco Gabbani – Viceversa.

Junior Cally – No grazie

TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A SANREMO 2020

NUOVE PROPOSTE

Eugenio in via di Gioia

Tecla

Fadi

Leo Gassmann

Gabriella Martinelli e Lula

Fasma

Marco Sentieri

Matteo Faustini

CAMPIONI

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Le Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Bugo e Morgan

Alberto Urso

Riki

Raphael Gualazzi

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

L’intera kermesse canora verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raiuno, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, infine OA Sport ed OA Plus vi assicureranno la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma completo della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 con l’indicazione dell’orario.

COME SEGUIRE LIVE LA QUARTA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020

70° Festival di Sanremo

Venerdì 7 febbraio

Quarta serata ore 20.30

Diretta tv su Raiuno

Diretta streaming su RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport e OA Plus