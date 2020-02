DIRETTA Sanremo 2020, LIVE 5 febbraio: programma, cantanti e ospiti di stasera. Guida tv e streaming

Il 70° Festival di Sanremo proseguirà oggi, mercoledì 5 febbraio, alle ore 20.30: al teatro Ariston nel corso della seconda serata verranno eseguiti i rimanenti 12 brani della Sezione Campioni e gli ultimi quattro della Sezione Nuove proposte. A votare questa sera sarà ancora una volta la Giuria Demoscopica, composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che esprimeranno il loro giudizio da casa attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi.

Nella categoria Campioni non ci saranno eliminazioni, mentre tra le Nuove Proposte solo due dei quattro artisti in gara oggi si qualificheranno per la “final four” di venerdì sera. A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti in tutte le serate), Massimo Ranieri, i Ricchi e Poveri (in formazione completa con il ritorno di Marina Occhiena), Zucchero e Gigi D’Alessio.

Questi i Big in gara oggi: Tosca – Ho amato tutto, Piero Pelù – Gigante, Rancore – Eden, Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare), Levante – Tikibombom, Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso, Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango, Giordana Angi – Come mia madre, Enrico Nigiotti – Baciami adesso, Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr, Francesco Gabbani – Viceversa, Junior Cally – No grazie.

Questi i giovani in gara oggi: Marco Sentieri – Billy Blu, Fasma – Per sentirmi vivo, Matteo Faustini – Nel bene e nel male, Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio.

L’intera kermesse canora verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raiuno, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, infine OA Sport ed OA Plus vi assicureranno la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma completo della prima serata del Festival di Sanremo 2020 con l’indicazione dell’orario.

COME SEGUIRE LIVE LA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020

70° Festival di Sanremo

Mercoledì 5 febbraio

Seconda serata ore 20.30

Diretta tv su Raiuno

Diretta streaming su RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport e OA Plus