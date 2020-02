Oggi, venerdì 14 febbraio, si disputerà la sprint femminile dei Mondiali di biathlon 2020 in corso di svolgimento ad Anterselva. Seconda giornata sulle nevi italiane e la formazione del Bel Paese vorrà regalare altre emozioni speciali al pubblico presente.

Spetterà a Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer Federica Sanfilippo e a Michela Carrara tenere alto il vessillo italico, di una prova che prenderà il via alle ore 14.45. Fari puntati sulla sappadina e sull’altoatesina apparse in ottima condizione, dopo lo storico argento ottenuto ieri nella staffetta mista, gara d’apertura di questa rassegna iridata. Le tensioni della vigilia, per via delle considerazioni di Vittozzi in un’intervista, sembrano già far parte del passato e in questo momento l’unica cosa che conta è la gara. Le avversarie dovrebbero essere le norvegesi Marte Olsbu Røiseland e Tiril Eckhoff insieme alla svedese Hanna Öberg e alla tedesca Denise Herrmann che ieri si è fatta decisamente notare per la velocità sugli sci, pagando dazio al poligono.

DIRETTA Biathlon, Live sprint femminile Mondiali 2020: orario, programma, tv, streaming

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della sprint femminile dei Mondiali di biathlon 2020. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO:

14.45 Sprint femminile Mondiali biathlon

