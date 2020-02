Milan-Torino in tv, orario e streaming: data, programma, probabili formazioni

Lunedì 17 febbraio (ore 20.45) si giocherà Milan-Torino, match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena una partita fra due delle squadre deluse dalla stagione: i rossoneri infatti dopo il derby perso, pur conservando ottime chance di qualificazione per l’Europa League, guardano da lontanissimo un possibile attracco alla Zona Champions, i granata invece entrati in un vortice di pessime prestazioni e sconfitte altisonanti sono ancora a caccia della loro identità dopo l’avvicendamento in panchina fra Mazzarri e Longo.

Entrambe le squadre quindi non potranno permettersi ulteriori passi falsi in una sfida dove vincere diventa di fondamentale importanza, anche per riacquistare un po’ di morale e certezze.

Ibrahimovic contro Belotti, Donnarumma contro Sirigu: non mancheranno i grandi duelli nel monday night. I precedenti stagionali, fra l’altro, parlano di una vittoria a testa. I torinisti si aggrapparono al “Gallo” per ribaltare le sorti del match d’andata di Serie A (2-1), mentre i meneghini – rimontando a tempo scaduto e poi imponendosi nei supplementari (4-2) – a Calhanoglu per ottenere il passaggio del turno in Coppa italia approdando alle semifinali.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Milan-Torino, match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA MILAN-TORINO? DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

20.45 Milan-Torino

COME VEDERE MILAN-TORINO IN DIRETTA TV E STREAMING?

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202).

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Torino (3-4-3): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse