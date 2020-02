Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2020: Johaug a +530 su Nepryaeva dopo la tappa di Oestersund

La Coppa del Mondo di sci di fondo femminile, per l’edizione 2019-2020, è ormai appannaggio di Therese Johaug: la norvegese ha 530 punti di vantaggio sulla russa Natalia Nepryaeva. Anche a Oestersund il suo dominio è incontrastabile, e alle altre restano soltanto le briciole. Lo Ski Tour potrebbe essere affar suo, come già il Tour de Ski, mentre la lotta per la seconda posizione continua a essere aspra tra Nepryaeva e l’altra norvegese Heidi Weng. Nelle prime 40 posizioni c’è la nostra Anna Comarella, miglior italiana fino a questo momento.

COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020 FEMMINILE

1 JOHAUG Therese NOR 1790

2 NEPRYAEVA Natalia RUS 1260

3 WENG Heidi NOR 1214

4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 909

5 DIGGINS Jessica USA 876

6 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 778

7 MAUBET BJORNSEN Sadie USA 696

8 LAMPIC Anamarija SLO 666

9 STADLOBER Teresa AUT 642

10 SUNDLING Jonna SWE 545

37 COMARELLA Anna ITA 117

47 SCARDONI Lucia ITA 72

49 LAURENT Greta ITA 67

69 BROCARD Elisa ITA 28

104 FRANCHI Francesca ITA 3

108 CANCLINI Alice ITA 2

CLASSIFICA DISTANCE

1 JOHAUG Therese NOR 1111

2 WENG Heidi NOR 757

3 NEPRYAEVA Natalia RUS 564

5 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR 516

4 DIGGINS Jessica USA 488

31 COMARELLA Anna ITA 65

57 BROCARD Elisa ITA 11

CLASSIFICA SPRINT

1 LAMPIC Anamarija SLO 405

2 SVAHN Linn SWE 385

3 NEPRYAEVA Natalia RUS 350

4 SUNDLING Jonna SWE 300

5 CALDWELL Sophie 298

24 SCARDONI Lucia ITA 72

26 LAURENT Greta ITA 67

62 BROCARD Elisa ITA 7

74 FRANCHI Francesca ITA 3

77 CANCLINI Alice ITA 2

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse