Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020: Alexander Bolshunov inarrestabile dopo la 15 km di Falun

Alexander Bolshunov è sempre più leader della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, con un distacco nei confronti del rivale Johannes Klaebo che ormai supera i 400 punti. Il russo, con la vittoria odierna di Falun e gli annessi 130 punti derivanti anche dai bonus sprint, fa letteralmente il vuoto alle proprie spalle. Una stagione eccellente, finora, la sua, con il Tour de Ski a fare da cardine tra un prima già molto buono e un dopo da dominatore incontrastato. Con il secondo posto di oggi Sjur Roethe si porta al terzo posto: il norvegese supera l’altro russo Sergey Ustiugov, mentre resta nella lotta il quinto, il finlandese Iivo Niskanen.

Federico Pellegrino sale al 18° posto della classifica generale, con 342 punti; va ricordato che in quattro delle ultime cinque stagioni il poliziotto di Nus è finito nei primi 20 al termine della stagione.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 1647

2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1222

3 ROETHE Sjur NOR 882

3 USTIUGOV Sergey RUS 876

4 NISKANEN Iivo FIN 858

6 KRUEGER Simen Hegstad NOR 697

7 GOLBERG Paal NOR 682

8 HOLUND Hans Christer NOR 529

9 IVERSEN Emil NOR 495

10 MELNICHENKO Andrey RUS 479

18 PELLEGRINO Federico ITA 342

45 DE FABIANI Francesco ITA 96

67 RASTELLI Maicol ITA 32

71 SALVADORI Giandomenico ITA 39

82 ZELGER Stefan ITA 28

83 HELLWEGER Michael ITA 27

117 GRAZ Davide ITA 9

125 ABRAM Mikael ITA 5



CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 350

2 CHANAVAT Lucas FRA 336

3 GOLBERG Paal NOR 300

4 VALNES Erik NOR 288

5 PELLEGRINO Federico ITA 287

32 RASTELLI Maicol ITA 41

43 ZELGER Stefan ITA 28

45 HELLWEGER Michael ITA 27

53 DE FABIANI Francesco ITA 23

67 GRAZ Davide ITA 9

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 924

2 ROETHE Sjur NOR 596

3 NISKANEN Iivo FIN 576

4 KRUEGER Simen Hegstad RUS 501

5 HOLUND Hans Christer NOR 449

31 DE FABIANI Francesco ITA 73

45 PELLEGRINO Federico ITA 31

57 SALVADORI Giandomenico ITA 19

