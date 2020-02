Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020: Alexander Bolshunov a +502 su Klaebo dopo la tappa di Oestersund

Situazione di classifica ormai in pugno per Alexander Bolshunov in Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Il russo ha 502 punti di vantaggio su Johannes Klaebo, ma è ormai evidente che il norvegese ha deciso di concentrarsi soltanto sulla Coppa sprint, nella quale si deve difendere da moltissimi assalti, tra cui quello del nostro Federico Pellegrino. Pochi i cambiamenti di rilievo in questo weekend, anche perché la massima parte dei punti verrà distribuita una volta che si sarà concluso lo Ski Tour. Solo allora vedremo movimenti significativi in ogni graduatoria.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 1730

2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1228

3 ROETHE Sjur NOR 972

3 USTIUGOV Sergey RUS 896

4 NISKANEN Iivo FIN 890

6 KRUEGER Simen Hegstad NOR 767

7 GOLBERG Paal NOR 762

8 HOLUND Hans Christer NOR 600

9 MELNICHENKO Andrey RUS 519

10 IVERSEN Emil NOR 511

19 PELLEGRINO Federico ITA 342

43 DE FABIANI Francesco ITA 112

68 RASTELLI Maicol ITA 46

72 SALVADORI Giandomenico ITA 39

82 ZELGER Stefan ITA 28

83 HELLWEGER Michael ITA 27

117 GRAZ Davide ITA 9

125 ABRAM Mikael ITA 5



CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 350

2 CHANAVAT Lucas FRA 336

3 GOLBERG Paal NOR 300

4 VALNES Erik NOR 288

5 PELLEGRINO Federico ITA 287

32 RASTELLI Maicol ITA 41

43 ZELGER Stefan ITA 28

45 HELLWEGER Michael ITA 27

53 DE FABIANI Francesco ITA 23

67 GRAZ Davide ITA 9

Loading...

Loading...

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 1007

2 ROETHE Sjur NOR 686

3 NISKANEN Iivo FIN 508

4 KRUEGER Simen Hegstad NOR 571

5 HOLUND Hans Christer NOR 520

34 DE FABIANI Francesco ITA 89

46 PELLEGRINO Federico ITA 31

58 SALVADORI Giandomenico ITA 19

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse