Ciclismo, Tour Colombia 2020: Dani Martinez vince l’ultima tappa, Higuita conquista la gara

EF Education First a dir poco dominante nell’ultima frazione del Tour Colombia che prevedeva l’arrivo in quota a El Once Verjón. Il sodalizio statunitense ha ottenuto il successo parziale con Dani Martinez e quello finale con Sergio Higuita, l’unico capace di tenere la ruota del compagno di squadra negli ultimi duecento metri. Terzo posto per Egan Bernal, che giunge a 3″ dai primi due. In classifica generale Higuita precede di 8″ proprio Dani Martinez, mentre sul gradino più basso del podio sale un altro dei ragazzi di Jonathan Vaughters, vale a dire il campione dell’Ecuador Jonathan Caicedo.

Ineos ha provato a fare tappa dura sacrificando Richard Carapaz sull’altare di Egan Bernal. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha tirato fino agli ultimi km, preparando lo scatto del compagno di squadra. Il campione in carica del Tour de France, tuttavia, nonostante un poderoso attacco non è riuscito a levarsi di ruota Martinez e Higuita, i quali gli sono rimasti a ruota fino agli ultimi 300 metri, quando poi lo hanno saltato. Nella top-5 odierna, inoltre, si segnala anche il quarto posto di Miguel Florez, colombiano dell’Androni.

Fuori dai dieci l’azzurro Fabio Aru, ancora lontano dalla condizione migliore. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha anche perso, a causa della controprestazione odierna, il posto in top-10 che occupava fino ad ieri in classifica generale.

