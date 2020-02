Ciclismo, Matteo Moschetti si impone in volata nel Trofeo Playa de Palma – Palma 2020

Matteo Moschetti si è imposto in volata nel Trofeo Playa de Palma – Palma di ciclismo, prova in linea di 159.6 km con partenza ed arrivo a Palma: l’azzurro della Trek-Segafredo ha battuto il tedesco Pascal Ackermann della Bora-Hansgrohe, secondo, ed un altro ciclista italiano, Andrea Pasqualon della Circus-Wanty Gobert, terzo.

Al sito CyclingNews.com Moschetti ha dichiarato: “Il primo giorno è stato una sorpresa, prima di tutto per me e anche per i ragazzi, ma oggi eravamo pronti per la vittoria dall’inizio. Abbiamo dimostrato di poter controllare la gara e ottenere un buon risultato. Siamo una squadra forte. Nell’ultimo chilometro eravamo appena dietro il treno della Bora-Hansgrohe. Negli ultimi 100 metri ho preso il la ruota di Ackermann e negli ultimi 50 ho provato a dare il massimo, e sì, è stato abbastanza. Sono super felice“.

ORDINE D’ARRIVO

1 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 125 75 3:46:29

2 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 85 55 ,,

3 PASQUALON Andrea Circus – Wanty Gobert 70 40 ,,

4 CAPIOT Amaury Sport Vlaanderen – Baloise 60 32 ,,

5 OLDANI Stefano Lotto Soudal 50 28 ,,

6 BEULLENS Cédric Sport Vlaanderen – Baloise 40 24 ,,

7 LOBATO Juan José Fundación – Orbea 35 20 ,,

8 ABERASTURI Jon Caja Rural – Seguros RGA 30 18 ,,

9 LIEPIŅŠ Emīls Trek – Segafredo 25 16 ,,

10 LONARDI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 20 14 ,,

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse