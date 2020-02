Calendario Test MotoGP Losail 2020: date, orari, programma, tv, aggiornamenti in tempo reale

Ultima finestra di test alle porte per la MotoGP prima dell’avvio stagionale vero e proprio, in programma domenica 8 marzo con il Gran Premio del Qatar 2020. Da sabato 22 a lunedì 24 febbraio il Losail International Circuit ospiterà una tre-giorni di test collettivi fondamentale per i team della classe regina verso il primo round del campionato. Marc Marquez rimane l’uomo da battere nonostante le difficoltà evidenziate dalla Honda a Sepang, mentre la Yamaha proverà a confermarsi in grande spolvero anche in Qatar con Fabio Quartararo, Maverick Viñales e Valentino Rossi dopo gli ottimi riscontri raccolti in Malesia. Grande curiosità per vedere all’opera anche Ducati e Suzuki, con Andrea Dovizioso e Alex Rins candidati per il podio in vista della prima gara dell’anno.

L’ultima finestra di test pre-stagionali della MotoGP, in programma a Losail, si svolgerà da sabato 22 a lunedì 24 febbraio. La tre-giorni di prove qatariote non godrà della copertura televisiva e non sarà visibile nemmeno in streaming, mentre OASport seguirà l’evento tramite la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dei Test MotoGP Losail 2020:

CALENDARIO TEST LOSAIL 2020 – MOTOGP

Sabato 22 febbraio

ore 13.00-19.00 Test MotoGP, prima giornata

Domenica 23 febbraio

ore 13.00-19.00 Test MotoGP, seconda giornata

Lunedì 24 febbraio

ore 13.00-19.00 Test MotoGP, terza giornata

